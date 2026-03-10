Aaj Ka Panchang 10 March 2026 (10 मार्च का पंचांग): वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। आज शीतला सप्तमी, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है।आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 9 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:40 AM

सूर्यास्त – 6:22 PM

चन्द्रोदय – Mar 10 12:04 AM

चन्द्रास्त – Mar 11 11:06 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष सप्तमी – Mar 09 11:27 PM – Mar 11 01:54 AM

कृष्ण पक्ष अष्टमी – Mar 11 01:54 AM – Mar 12 04:19 AM

आज का नक्षत्र

अनुराधा – Mar 09 04:11 PM – Mar 10 07:05 PM

ज्येष्ठा – Mar 10 07:05 PM – Mar 11 10:00 PM

आज का करण

विष्टि – Mar 09 11:27 PM – Mar 10 12:40 PM

बव – Mar 10 12:40 PM – Mar 11 01:54 AM

बालव – Mar 11 01:54 AM – Mar 11 03:08 PM

आज का योग

हर्षण – Mar 09 07:35 AM – Mar 10 08:21 AM

वज्र – Mar 10 08:21 AM – Mar 11 09:11 AM

आज का वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 3:26 PM – 4:54 PM

यम गण्ड – 9:35 AM – 11:03 AM

कुलिक – 12:31 PM – 1:59 PM

दुर्मुहूर्त – 09:00 AM – 09:47 AM, 11:17 PM – 12:06 AM

वर्ज्यम् – 01:22 AM – 03:10 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 PM – 12:54 PM

अमृत काल – 07:25 AM – 09:13 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:03 AM – 05:51 AM

आनन्दादि योग

वज्र Upto – 07:05 PM

मुद्गर

सूर्य राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

सुबह का शुभ मुहूर्त

लाभ चौघड़िया : सुबह 11 बजकर 2 मिनट से लेकर दोपहर के 12 बजकर 31 मिनट तक।

दोपहर का शुभ मुहूर्त

अमृत चौघड़िया : दोपहर के 12 बजकर 31 मिनट से लेकर 2 बजे तक।

शुभ चौघड़िया : दोपहर के 3 बजकर 29 मिनट से लेकर 4 बजकर 57 मिनट तक।

शाम का शुभ मुहूर्त

लाभ चौघड़िया : शाम को 7 बजकर 57 मिनट से लेकर 9 बजकर 28 मिनट तक।

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।