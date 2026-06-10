Aaj Ka Panchang 10 June 2026 (आज का पंचांग 10 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज उत्तरभाद्रपदा , रेवती नक्षत्र के साथ आयुष्मान, सौभाग्य के साथ शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा आज मीन राशि में संचार करेंगे। जहां पर शनि के साथ युति कर रहे हैं। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

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तिथि -दशमी – 12:57 ए एम, जून 11 तक, फिर एकादशी आरंभ

पक्ष –कृष्ण पक्ष

वार –बुधवार

नक्षत्र –उत्तर भाद्रपद – 09:21 ए एम तक, फिर रेवती

योग – आयुष्मान योग 06:30 ए एम तक

सौभाग्य – 04:03 ए एम, जून 11 तक

करण

वणिज – 01:52 पी एम तक

विष्टि – 12:57 ए एम, जून 11 तक

बव

अमांत महीना – ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त -कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त -04:16 ए एम से 05:00 ए एम

गोधूलि मुहूर्त -06:38 पी एम से 07:00 पी एम

आज का अशुभ समय

यमगण्ड -07:21 ए एम से 08:58 ए एम

गुलिक काल -10:35 ए एम से 12:12 पी एम

दुर्मुहूर्त-11:46 ए एम से 12:38 पी एम

राहुकाल -12:12 पी एम से 01:49 पी एम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 05:44 ए एम

सूर्यास्त – 06:39 पी एम

चंद्रोदय -01:58 ए एम, जून 11

चन्द्रास्त- 01:46 पी एम

दिशा शूल – उत्तर

चंद्र राशि -मीन

सूर्य राशि -वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।