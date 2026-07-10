Aaj Ka Panchang 10 July 2026(आज का पंचांग 10 जुलाई 2026): आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि सुबह 8 बजकर 16 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज भरणी, कृत्तिका नक्षत्र के साथ धृति योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – ज्येष्ठ

तिथि- दशमी 08:16 ए एम तक, फिर एकादशी आरंभ

पक्ष- कृष्ण पक्ष

वार- शुक्रवार

नक्षत्र- भरणी – 01:15 पी एम तक, फिर कृत्तिका

योग

धृति – 07:15 ए एम तक

शूल – 03:51 ए एम, जुलाई 11 तक

करण

विष्टि – 08:16 ए एम तक

बव – 06:53 पी एम तक

बालव – 05:22 ए एम, जुलाई 11 तक

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:54 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:09 ए एम से 04:50 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:20 पी एम से 07:41 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 10:42 ए एम से 12:26 पी एम

यमगण्ड- 03:54 पी एम से 05:38 पी एम

गुलिक काल- 07:14 ए एम से 08:58 ए एम

दुर्मुहूर्त- 08:17 ए एम से 09:12 ए एम, 12:54 पी एम से 01:49 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:30 AM

सूर्यास्त- 07:22 PM

चंद्रोदय- 01:53 ए एम, जुलाई 11

चन्द्रास्त- 03:09 पी एम

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि- 06:44 पी एम तक मेष राशि में इसके बाद वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे।

सूर्य राशि- मिथुन

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।