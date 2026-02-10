Aaj Ka Panchang 10 February 2026 (10 फरवरी 2026 का पंचांग): वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सुबह 7 बजकर 17 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। इसके साथ ही चंद्रमा वृश्चिक राशि और सूर्य मकर राशि में स्थित रहेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 10 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 7:07 AM

सूर्यास्त – 6:02 PM

चन्द्रोदय – Feb 10 1:19 AM

चन्द्रास्त – Feb 11 12:27 PM

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी – Feb 09 05:01 AM – Feb 10 07:27 AM

कृष्ण पक्ष नवमी – Feb 10 07:27 AM – Feb 11 09:59 AM

आज का नक्षत्र

विशाखा – Feb 09 05:02 AM – Feb 10 07:55 AM

अनुराधा – Feb 10 07:55 AM – Feb 11 10:52 AM

आज का करण

कौलव – Feb 09 06:13 PM – Feb 10 07:27 AM

तैतिल – Feb 10 07:27 AM – Feb 10 08:43 PM

गर – Feb 10 08:43 PM – Feb 11 09:59 AM

आज का योग

ध्रुव – Feb 10 12:51 AM – Feb 11 01:42 AM

व्याघात – Feb 11 01:42 AM – Feb 12 02:29 AM

आज का वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

श्री रामदास नवमी

अशुभ काल

राहुकाल – 3:19 PM – 4:41 PM

यम गण्ड – 9:51 AM – 11:13 AM

कुलिक – 12:35 PM – 1:57 PM

दुर्मुहूर्त – 09:18 AM – 10:02 AM, 11:16 PM – 12:08 AM

वर्ज्यम् – 12:25 PM – 02:13 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:13 PM – 12:56 PM

अमृत काल – 11:11 PM – 12:59 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:30 AM – 06:18 AM

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।