Aaj Ka Panchang 10 April 2026 (पंचांग 10 अप्रैल 2026): वैशाख माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि रात 11 बजकर 15 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ शिव और सिद्ध योग बन रहा है। इसके साथ ही आज काल भैरव को समर्पित मासिक कालाष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शाम 6 बजकर 3 मिनट तक धनु राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 10 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

तिथि – अष्टमी – 11:15 पी एम तक, फिर नवमी तिथि आरंभ

पक्ष –कृष्ण पक्ष

वार -शुक्रवार

नक्षत्र – पूर्वाषाढा – 11:28 ए एम तक, फिर उत्तराषाढा

योग –शिव – 06:31 पी एम तक, फिर सिद्ध

करण

बालव – 10:21 ए एम तक

कौलव – 11:15 पी एम तक, फिर तैतिल

व्रत- वैशाख मास की मासिक कालाष्टमी

वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत रखाजा रहा है। आज भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज व्रत रखने के साथ काल भैरव जी की पूजा करने से रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 11:57 ए एम से 12:48 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:16 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:42 पी एम से 07:05 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 10:47 ए एम से 12:22 पी एम

यमगण्ड – 03:33 पी एम से 05:08 पी एम

गुलिक काल – 07:36 ए एम से 09:12 ए एम

दुर्मुहूर्त- 08:33 ए एम से 09:24 ए एम, 12:48 पी एम से 01:38 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय –06:01 ए एम

सूर्यास्त –06:43 पी एम

चंद्रोदय – 02:09 ए एम, अप्रैल 11

चन्द्रास्त- 11:35 ए एम

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि – धनु – 06:04 पी एम तक, फिर मकर

सूर्य राशि – मीन

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 10 April 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 07:36 ए एम से 09:12 ए एम

अमृत चौघड़िया: 09:12 ए एम से 10:47 ए एम

शुभ चौघड़िया: 12:22 पी एम से 01:58 पी एम

चर चौघड़िया: 06:01 ए एम से 07:36 ए एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 12:22 ए एम से 01:46 ए एम, अप्रैल 11

अमृत चौघड़िया: 01:46 ए एम से 03:11 ए एम, अप्रैल 11

चर चौघड़िया: 03:11 ए एम से 04:35 ए एम, अप्रैल 11

लाभ चौघड़िया: 09:33 पी एम से 10:57 पी एम

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।