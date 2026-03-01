Aaj Ka Panchang 1 March 2026 (1 मार्च का पंचांग): फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि शाम 07:09 तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही आज प्रदोष व्रत के साथ रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 1 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

तिथि – त्रयोदशी – 07:09 पी एम तक, फिर चतुर्दशी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – रविवार

व्रत- रवि प्रदोष व्रत

नक्षत्र

पुष्य – 08:34 ए एम तक, अश्लेषा

योग

शोभन – 02:33 पी एम तक, फिर अतिगण्ड

रवि पुष्य योग – 1 मार्च को सुबह 06:52 बजे से सुबह 08:34 तक

सर्वार्थसिद्धि योग – 1 मार्च को सुबह 06:52 से सुबह 08:34 तक है।

करण

कौलव – 07:54 ए एम तक

तैतिल – 07:09 पी एम तक

गर – 06:29 ए एम, मार्च 02 तक, फिर वणिज

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 12:10 पी एम से 12:56 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:06 ए एम से 05:56 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:18 पी एम से 06:43 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 04:54 पी एम से 06:20 पी एम

यमगण्ड – 12:33 पी एम से 02:00 पी एम

गुलिक काल – 03:27 पी एम से 04:54 पी एम

दुर्मुहूर्त- 04:48 पी एम से 05:34 पी एम

आज का चंद्रमा और सूर्य का समय

सूर्योदय – 06:46 ए एम

सूर्यास्त – 06:20 पी एम

चंद्रोदय – 04:16 पी एम

चन्द्रास्त – 05:59 ए एम, मार्च 02

दिशा शूल – पश्चिम

चंद्र राशि – कर्क

सूर्य राशि – कुंभ

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 1 March 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ: 09:40 ए एम से 11:06 ए एम

अमृत: 11:06 ए एम से 12:33 पी एम

शुभ: 02:00 पी एम से 03:27 पी एम

चर: 08:13 ए एम से 09:40 ए एम

रात का चौघड़िया

शुभ : 06:20 पी एम से 07:53 पी एम

अमृत: 07:53 पी एम से 09:27 पी एम

चर : 09:27 पी एम से 11:00 पी एम

लाभ: 02:06 ए एम से 03:39 ए एम, मार्च 02

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।