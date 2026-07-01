Aaj Ka Panchang 1 July 2026 ( आज का पंचांग 1 जुलाई 2026): आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि सुबह 7 बजकर 38 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो दोपहर 01:31 बजे तक धनु राशि में रहेंगे। इसके उपरांत मकर राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि- प्रतिपदा – 07:38 ए एम तक, द्वितीया

पक्ष- कृष्ण पक्ष

वार-बुधवार

नक्षत्र- पूर्वाषाढा – 06:51 ए एम तक, फिर उत्तराषाढा

योग- इन्द्र – 04:04 पी एम तक, फिर वैधृति

करण

कौलव – 07:38 ए एम तक

तैतिल – 08:39 पी एम तक

गर

अमांत महीना- ज्येष्ठ

पूर्णिमांत महीना- आषाढ़

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त-कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त- 04:06 ए एम से 04:46 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:21 पी एम से 07:41 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल-12:25 पी एम से 02:09 पी एम

यमगण्ड- 07:11 ए एम से 08:56 ए एम

गुलिक काल- 10:40 ए एम से 12:25 पी एम

दुर्मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:52 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:26 ए एम

सूर्यास्त- 06:23 पी एम

चंद्रोदय- 08:43 पी एम

चन्द्रास्त- 06:12 ए एम

दिशा शूल- उत्तर

चंद्र राशि- धनु – 01:31 पी एम तक, फिर मकर

सूर्य राशि- मिथुन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।