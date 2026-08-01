Aaj Ka Panchang 1 August 2026 (आज का पंचांग 1 अगस्त 2026): आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि रात 10 बजकर 7 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र के साथ शोभन, अतिगण्ड योग का निर्माण हो रहा है। आज सावन मास का तीसरा दिन है। इसके साथ ही आज दैत्यों के गुरु शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही राहुकाल के समय की बात करें, तो सुबह 9:17 से 10:55 तक रहेगा। आइए जानते हैं शनिवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – श्रावण
अमांत – आषाढ़

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कृष्ण पक्ष तृतीया – 11:07 पीएम, फिर चतुर्थी तिथि आरंभ
नक्षत्र- शतभिषा नक्षत्र – 08:45 पीएम, फिर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र

करण

वणिज – 31 जुलाई 10:32 पीएम– 01 अगस्त 10:53 AM
विष्टि – 1 अगस्त 10:53 AM – 01 अगस्त 11:07 पीएम
बव – 1 अगस्त 11:07 पीएम– 02 अगस्त 11:15 AM

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योग

शोभन – 11:22 पीएम, फिर अतिगण्ड योग आरंभ

वार- शनिवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:01 एएम
सूर्यास्त – 7:05 पीएम
चन्द्रोदय – 01 अगस्त 8:54 पीएम
चन्द्रास्त – 02 अगस्त 9:03 एएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:17 एएम– 10:55 एएम
यम गण्ड – 2:11 पीएम– 3:49 पीएम
कुलिक – 6:01 एएम– 7:39 एएम
दुर्मुहूर्त – 07:45 एएम– 08:38 एएम
वर्ज्यम् – 03:23 एएम– 05:02 एएम

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आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 पीएम– 12:59 पीएम
अमृत काल – 01:09 पीएम– 02:50 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:25 एएम– 05:13 एएम

सूर्या राशि- सूर्य कर्क राशि पर है
चंद्र राशि- चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।