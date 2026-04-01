Aaj Ka Panchang 1 April 2026 (आज का पंचांग 1 अप्रैल 2026): चैत्र माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि सुबह 7 बजकर 6 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ हस्त्र नक्षत्र के साथ रवि, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार आज चैत्र पूर्णिमा व्रत रखा जा रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 1 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – चैत्र
अमांत – चैत्र
पक्ष– शुक्ल
वार- बुधवार
तिथि- शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि 07:06 ए एम, फिर पूर्णिमा तिथि आरंभ
नक्षत्र
उत्तर फाल्गुनी – 04:17 पी एम तक, फिर हस्त नक्षत्र
करण
वणिज – 1 अप्रैल 07:06 एम
विष्टि – 07:06 ए एम– 07:21 पी एम
बव – 07:21 पी एम – 2 अप्रैल 07:41 ए एम
योग
वृद्धि – 03:41 पीएम – Apr 01 02:50 पी एम
ध्रुव – Apr 01 02:50 पी एम– Apr 02 02:19 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:23 ए एम
सूर्यास्त – 6:38 पी एम
चन्द्रोदय – Apr 01 6:10 पी एम
चन्द्रास्त – Apr 02 6:10 ए एम
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 12:30 पीएम– 2:02 पी एम
यम गण्ड – 7:55 ए एम– 9:26 ए एम
कुलिक – 10:58 ए एम– 12:30 पी एम
दुर्मुहूर्त – 12:06 पी एम– 12:55 पी एम
वर्ज्यम् – 01:09 ए एम– 02:50 ए एम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – Nil
अमृत काल – 08:47 ए एम– 10:27 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:46 ए एम– 05:34 ए एम
सूर्या राशि-सूर्य मीन राशि पर है
चंद्र राशि- चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा
आज का चौघड़ियां मुहूर्त(Aaj Ka Choghadiya 1 April 2026)
दिन का चौघड़िया
लाभ: 06:23 ए एम- 07:55 ए एम
अमृत: 07:55 ए एम- 09:26 ए एम
काल (काल वेला): 09:26 ए एम- 10:58 ए एम
शुभ: 10:58 ए एम- 12:30 PM
रोग (वार वेला): 12:30 पी एम- 14:02 पी एम
उद्बेग:14:02 पी एम-15:34 पी एम
चर: 15:34 पी एम-17:06 पी एम
लाभ: 17:06 पी एम-18:38 पी एम
रात का चौघड़िया
उद्बेग: 18:38 पी एम-20:06 पी एम
शुभ: 20:06 पी एम-21:34 पी एम
अमृत:- 21:34 पी एम- 23:02 पी एम
चर: 23:02 पी एम00:30 ए एम
रोग: 00:30 ए एम- 01:58 ए एम
काल: 01:58 ए एम- 03:26 ए एम
लाभ (काल रात्रि): 03:26 ए एम -04:54 ए एम
उद्बेग: 04:54 ए एम- 06:22 ए एम
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।