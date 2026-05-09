आज का पंचांग 09 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि दोपहर 2 बजकर 3 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शुक्ल, ब्रह्म के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आज कालाष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो मकर राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 9 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – बैशाख
वार-शनिवार
त्योहार और व्रत- कालाष्टमी
तिथि- कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि 02:03 पीएम, फिर अष्टमी तिथि आरंभ
नक्षत्र- श्रवण नक्षत्र रात 11:24 तक फिर धनिष्ठा आरंभ

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करण

बव – 01:16 एएम – 02:03 पीएम
बालव -02:03 पीएम– 10 मई 02:40 एएम

योग

शुक्ल – 09 मई 02:29 एएम– 10 मई 02:35 एएम
सर्वार्थसिद्धि योग – 8 मई 09:19 पीएम- 11:24 पीएम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:52 एएम
सूर्यास्त – 6:53 पीएम
चन्द्रोदय – 09 मई 12:34 एएम
चन्द्रास्त – 10 मई 12:37 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:08 एएम– 10:45 एएम
यम गण्ड – 2:01 पीएम– 3:38 पीएम
कुलिक – 5:52 एएम– 7:30 एएम
दुर्मुहूर्त – 07:36 एएम– 08:28 एएम
वर्ज्यम् – 03:38 एएम– 05:20 एएम

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आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम– 12:49 पीएम
अमृत काल – 12:23 पीएम– 02:08 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 एएम– 05:03 एएम

सूर्य राशि- सूर्य मेष राशि पर है
चंद्र राशि- चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।