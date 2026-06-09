Aaj Ka Panchang 9 June 2026 (आज का पंचांग 09 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 24वाँ दिन, पञ्चक, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:27 AM

सूर्यास्त – 7:13 PM

चन्द्रोदय – Jun 09 12:45 AM

चन्द्रास्त – Jun 09 1:08 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष नवमी – Jun 09 03:23 AM – Jun 10 02:35 AM

कृष्ण पक्ष दशमी – Jun 10 02:35 AM – Jun 11 12:58 AM

आज का नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा – Jun 08 09:09 AM – Jun 09 09:39 AM

उत्तरभाद्रपदा – Jun 09 09:39 AM – Jun 10 09:21 AM

आज का करण

तैतिल – Jun 09 03:24 AM – Jun 09 03:05 PM

गर – Jun 09 03:05 PM – Jun 10 02:35 AM

वणिज – Jun 10 02:35 AM – Jun 10 01:52 PM

आज का योग

प्रीति – Jun 08 09:27 AM – Jun 09 08:18 AM

आयुष्मान – Jun 09 08:18 AM – Jun 10 06:29 AM

आज का वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 3:46 PM – 5:30 PM

यम गण्ड – 8:53 AM – 10:36 AM

कुलिक – 12:20 PM – 2:03 PM

दुर्मुहूर्त – 08:12 AM – 09:07 AM, 11:18 PM – 11:59 PM

वर्ज्यम् – 07:07 PM – 08:42 PM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:47 PM

अमृत काल – 04:35 AM – 06:10 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:50 AM – 04:38 AM

आनन्दादि योग

काण Upto – 09:39 AM

सिद्धि

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।