Aaj Ka Panvhang 9 July 2026(आज का पंचांग 09 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि सुबह 10 बजकर 38 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज अश्विनी, भरणी नक्षत्र के साथ सुकर्मा, धृति योग का निर्माण हो रह है। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो मेष राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं गुरुवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ
वार- गुरुवार
तिथि- कृष्ण पक्ष नवमी सुबह 10:38 बजे तक, फिर दशमी तिथि
नक्षत्र- अश्विनी – दोपहर 02:56 , फिर भरणी नक्षत्र आरंभ
सर्वार्थसिद्धि योग – 05:51 एएम – 02:56 पीएम

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करण

गर – 10:38 एएम
वणिज – 10:38 एएम– 09:32 पीएम
विष्टि – 09:32 पीएम

योग- सुकर्मा 10:11 एएम, फिर धृति योग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:51 एएम
सूर्यास्त – 7:12 PM
चन्द्रोदय – 12:35 AM
चन्द्रास्त – Jul 09 2:02 PM

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 2:12 PM – 3:52 PM
यम गण्ड – 5:51 AM – 7:31 AM
कुलिक – 9:11 AM – 10:52 एएम
दुर्मुहूर्त – 10:18 AM – 11:12 AM, 03:38 PM – 04:32 PM
वर्ज्यम् – 11:06 AM – 12:38 PM, 11:52 PM – 01:21 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 PM – 12:58 PM
अमृत काल – 08:02 AM – 09:34 AM
ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 AM – 05:03 AM

सूर्य राशि- मिथुन राशि
चंद्र राशि- मेष राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।