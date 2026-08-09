Aaj Ka Panchang 9 August 2026 (पंचांग 09 अगस्त 2026): श्रावण माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि सुबह 11 बजकर 5 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज कामिका एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इके साथ ही आज हर्षण, त्रिपुष्कर योग के साथ वज्र योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं रविवार का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग..

आज का पंचांग (शनिवार, 9 अगस्त 2026)

शक संवत- 1948 पराभव
विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
अमान्त महीना- आषाढ़
पूर्णिमान्त महीना- श्रावण
वार-रविवार

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तिथि- कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि11:05 एएम, फिर द्वादशी तिथि आरंभ

नक्षत्र- 02:43 पीएम, फिर आर्द्रा नक्षत्र

करण

बालव – अगस्त 09, 12:34 एएम – अगस्त 09, 11:05 एएम
कौलव – अगस्त 09, 11:05 एएम – अगस्त 09, 09:34 पीएम
तैतिल – अगस्त 09, 09:34 पीएम – अगस्त 10, 08:01 एएम

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योग

हर्षण – अगस्त 09, 05:37 एएम – अगस्त 10, 02:04 एएम
द्विपुष्कर योग – अगस्त 09, 11:05 एएम – 02:43 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:04 एएम
सूर्यास्त – 07:00 पीएम
चंद्रोदय – अगस्त 09, 01:53 एएम
चंद्रास्त – अगस्त 09, 04:15 पीएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 05:23 पीएम – 07:00 पीएम
यम गण्ड – 12:32 पीएम – 02:09 पीएम
कुलिक – 03:46 पीएम – 05:23 पीएम
दुर्मुहूर्त – 05:16 पीएम – 06:08 पीएम
वर्ज्यम् – 10:19 पीएम – 11:46 पीएम

शुभ योग में कामिनी एकादशी आज, नोट कर लें तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, मंत्र और आरती

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:06 पीएम – 12:58 पीएम
अमृत काल – 06:41 एएम – 08:08 एएम, 03:23 एएम – 04:50 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:28 एएम – 05:16 एएम

सूर्य राशि- सूर्य कर्क राशि पर है।
चंद्र राशि- चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरे दिन-रात)।

मेष राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मकर राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मीन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।