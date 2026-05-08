Aaj Ka Panchang 08 May 2026 (पंचांग 08 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र के साथ शुभ और शुक्ल योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो मकर राशि में ही संचरण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 8 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

वार- शुक्रवार

तिथि- कृष्ण पक्ष षष्ठी 12:21 पीएम, फिर सप्तमी तिथि आरंभ

नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा 09:19 पीएम, फिर श्रवण नक्षत्र आरंभ

करण

वणिज – सुबह से 12:22 पीएम

विष्टि – 12:22 पीएम– 9 मई 01:16 एएम

आज का शुभ योग

शुभ – सुबह 02:29 एएम

शुक्ल – 02:29 एएम– 10 मई 02:35 एएम

सर्वार्थसिद्धि योग – 09:19 पीएम -11:24 पीएम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:53 एएम

सूर्यास्त – 6:53 पीएम

चन्द्रोदय – 9 मई 12:34 एएम

चन्द्रास्त – 09 मई 11:42 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:45 एएम– 12:23 पीएम

यम गण्ड – 3:38 पीएम– 5:15 पीएम

कुलिक – 7:30 एएम– 9:08 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:29 एएम– 09:21 एएम, 12:49 पीएम– 01:41 पीएम

वर्ज्यम् – 01:40 एएम– 03:24 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम– 12:49 पीएम

अमृत काल – 02:13 पीएम– 04:00 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 एएम– 05:04 एएम

सूर्य- राशि- सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि- चंद्रमा मकर राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।