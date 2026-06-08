Aaj Ka Panchang 8 June 2026 (आज का पंचांग 08 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 23वाँ दिन, अधिक कालाष्टमी, अधिक मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, पञ्चक, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र सुबह 09 बजकर 09 मिनट तक है। वहीं उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:27 AM

सूर्यास्त – 7:13 PM

चन्द्रोदय – Jun 08 12:16 AM

चन्द्रास्त – Jun 08 12:10 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी – Jun 08 03:24 AM – Jun 09 03:23 AM

कृष्ण पक्ष नवमी – Jun 09 03:23 AM – Jun 10 02:35 AM

आज का नक्षत्र

शतभिषा – Jun 07 07:55 AM – Jun 08 09:09 AM

पूर्वभाद्रपदा – Jun 08 09:09 AM – Jun 09 09:39 AM

आज का करण

बालव – Jun 08 03:25 AM – Jun 08 03:30 PM

कौलव – Jun 08 03:30 PM – Jun 09 03:24 AM

तैतिल – Jun 09 03:24 AM – Jun 09 03:05 PM

आज का योग

विष्कुम्भ – Jun 07 10:01 AM – Jun 08 09:27 AM

प्रीति – Jun 08 09:27 AM – Jun 09 08:18 AM

आज का वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

कालाष्टमी

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अशुभ काल

राहुकाल – 7:10 AM – 8:53 AM

यम गण्ड – 10:36 AM – 12:20 PM

कुलिक – 2:03 PM – 3:46 PM

दुर्मुहूर्त – 12:47 PM – 01:42 PM, 03:32 PM – 04:27 PM

वर्ज्यम् – 03:41 PM – 05:19 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:47 PM

अमृत काल – 01:28 AM – 03:06 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:50 AM – 04:38 AM

आनन्दादि योग

अमृत Upto – 09:09 AM

मुसल

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 09, 03:36 AM तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।