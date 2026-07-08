Aaj ka Panchang 08 July 2026 (पंचांग 8 जुलाई 2026): आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज रेवती, अश्विनी नक्षत्र के साथ अतिगण्ड, सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शाम 4 बजे तक मीन राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल की बात करें, तो दोपहर 12:31 से 2:12 तक रहेगा। आइए जानते हैं बुधवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ
वार- बुधवार
तिथि- कृष्ण पक्ष अष्टमी दोपहर 12:21 तक, फिर नवमी तिथि आरंभ

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नक्षत्र

रेवती – शाम 04:00, फिर अश्विनी नक्षत्र आरंभ

करण

कौलव – सुबह 12:59 दोपहर 12:22 पीएम
तैतिल – 12:22 पीएम – 11:35 पीएम
गर – 11:35 पीएम

योग

अतिगण्ड – दोपहर 12:37 तक, फिर सुकर्मा योग

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:51 एएम
सूर्यास्त – 7:12 पीएम
चन्द्रोदय – 9 जुलाई 12:35 एएम
चन्द्रास्त – 1:00 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:31 पीएम– 2:12 पीएम
यम गण्ड – 7:31 एएम– 9:11 एएम
कुलिक – 10:51 एएम– 12:31 पीएम
दुर्मुहूर्त – 12:05 पीएम– 12:58 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil
अमृत काल – 01:37 पीएम– 03:11 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 एएम– 05:03 एएम

सूर्य राशि- मिथुन राशि
चंद्र राशि- 8 जुलाई 04:00 पीएम तक मीन राशि में, फिर मेष राशि में संचार

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।