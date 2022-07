08 जुलाई 2022 Panchang in Hindi: Aaj Ka Panchang 8 July 2022: ज्योतिष में पंचांग का बहुत महत्व है। पंचांग ज्योतिष के पांच भागों का योग है। जिसमें तिथि, वार, कर्ण, योग और नक्षत्र का उल्लेख है। इसकी मदद से हम दिन की हर बेला के शुभ और अशुभ समय का पता लगाते हैं। इसके आधार पर वे अपने विशेष कर्मों का संकेत देते हैं। आज 8 जुलाई 2022 को शुक्रवार है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी शाम 06:25 बजे तक उसके बाद दशमी है। सूर्य मिथुन राशि पर है, योग-सिद्ध, कर्ण-कौलव और तैतिल आषाढ़ मास में आज का दिन बहुत ही शुभ है। देखिए आज का पंचांग…

Aaj Ka Panchang 08 July 2022 (आज 08 जुलाई का पंचांग)

विक्रम संवत: 2079, राक्षस

शक सम्वत: 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत: आषाढ़

अमांत: आषाढ़

विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2022

आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 08 जुलाई शनिवार को अपराह्न 08:16 से प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि रविवार 08 जुलाई को सायं 05:06 बजे समाप्त होगी। इस दौरान गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 08 जुलाई को प्रातः 08:54 से रात्रि 10:88 बजे तक रहेगा। इस बीच आप दोपहर को छोड़कर कभी भी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं।

Aaj ki Tithi 08 July 2022 (आज 08 जुलाई की तिथि):

तिथि नवमी – 18:26:46 तक

नक्षत्र चित्रा – 12:14:17 तक

करण बालव – 07:03:44 तक

करण कौलव – 18:26:46 तक

योग शिव – 09:00:49 तक

पक्ष- शुक्ल

वार- शुक्रवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय- 05:29:23

सूर्यास्त- 19:22:32

चन्द्रोदय- 13:39:00

चन्द्रास्त- 25:07:59

नवरात्रि के अंतिम दिन होती है मां सिद्धिदात्री की पूजा

मां को मिठाई, पंच मेवा, फल का भोग लगाएं। मां सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरात्र युक्त भोजन, नौ प्रकार के फूल और नौ प्रकार के फल ही अर्पित करने चाहिए। मां सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा बहुत पसंद है। कहा जाता है कि ये चीजें मां को अर्पित करने से वह प्रसन्न होती हैं।

गुप्त नवरात्रि में करें विशेष साधना

आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का तंत्र-मंत्र और सिद्धि-साधना के लिए विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस समय तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। इस नवरात्रि में देवी काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां ध्रुमावती, मां बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है।

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 08 July 2022 (आज 08 जुलाई शुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 08 July 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 80 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं जोकि सुबह 6:00 बजे से शुरू हो जाते हैं औऱ शुभ मुहूर्त में श्‍वेत, मित्र, सारभट, सावित्र, वैराज, विश्वावसु, अभिजीत, रोहिण, बल, विजय, नैरऋत, वरुण सौम्य और भग यह आते हैं।

अभिजीत मुहूर्त – 11:58 AM – 12:53 PM

अमृत काल – 05:51 AM – 07:27 AM

अमृत काल – 02:55 AM – 04:27 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:57 AM – 04:45 AM

Aaj ka Ashubh Muhurat Samay 08 July 2022 (आज 08 जुलाई अशुभ मुहूर्त का समय) :

राहू – 10:43 AM – 12:26 PM

यम गण्ड – 3:52 PM – 5:35 PM

कुलिक – 7:16 AM – 9:00 AM

दुर्मुहूर्त – 08:18 AM – 09:13 AM

दुर्मुहूर्त – 12:53 PM – 01:48 PM

वर्ज्यम् – 05:38 PM – 07:11 PM

दिशाशूल: दिशाशूल का अर्थ है संबंधित दिशा में बाधा और कष्ट प्राप्त होना। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित मानी गई है। इस दिन पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है। उपाय : रविवार को दलिया, घी या पान खाकर और शुक्रवार को जौ या राईं खाकर घर से बाहर निकलें।

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार की रात को अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उनके समक्ष अगरबत्ती जलाएं और गुलाब के फूल अर्पित करें। मां अष्ट लक्ष्मी को लाल माला चढ़ानी शुभ होती है। यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार की रात को ‘ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नम: स्वाहा’ मंत्र का जाप 108 बार करें।