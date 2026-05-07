Aaj Ka Panchang 07 May 2026 (पंचांग 07 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि सुबह 10 बजकर 14 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ साध्य, शुभ योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सुबह 1 बजकर 26 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 7 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

तिथि- कृष्ण पक्ष पंचमी – सुबह 10:14 एएम तक, फिर षष्ठी तिथि आरंभ

नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 06:45 पीएम, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ

करण

तैतिल – 10:14 एएम

गर – 10:14 एएम – 11:20 पीएम

वणिज – 11:20 पीएम – 08 मई 12:22 पीएम

योग

साध्य – 01:11 एएम – May 08 01:59 एएम

शुभ – 08 मई 01:59 एएम – 09 मई 02:29 एएम

वार- गुरुवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:53 एएम

सूर्यास्त – 6:53 पीएम

चन्द्रोदय – 11:54 पीएम

चन्द्रास्त – 08 मई 10:46 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 2:00 पीएम – 3:38 पीएम

यम गण्ड – 5:53 एएम – 7:31 एएम

कुलिक – 9:08 एएम – 10:46 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:13 एएम – 11:05 एएम, 03:25 PM – 04:17 PM

वर्ज्यम् – 03:36 एएम – 05:22 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम – 12:49 PM

अमृत काल – 01:22 PM – 03:10 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 एएम – 05:04 एएम

सूर्य राशि-सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि- चन्द्रमा मई 08, 01:26 AM तक धनु राशि उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा

आज का चौघड़ियां मुहूर्त

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 12:18 पी एम से 01:58 पी एम

अमृत चौघड़िया: 01:58 पी एम से 03:39 पी एम

शुभ चौघड़िया: 05:36 ए एम से 07:16 ए एम

चर चौघड़िया: 10:37 ए एम से 12:18 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 02:56 ए एम से 04:16 ए एम, मई 08

अमृत चौघड़िया: 04:16 ए एम से 05:35 ए एम, मई 08

चर चौघड़िया: 08:19 पी एम से 09:39 पी एम

लाभ चौघड़िया: 12:17 ए एम से 01:37 ए एम, मई 08

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।