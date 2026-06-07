Aaj Ka Panchang 7 June 2026 (आज का पंचांग 07 जून 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज त्रिपुष्कर, रवि योग के साथ धनिष्ठा नक्षत्र बन रहा है। आइए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

तिथि -सप्तमी – 03:24 ए एम, जून 08 तक, फिर अष्टमी

पक्ष -कृष्ण पक्ष

वार -रविवार

नक्षत्र -धनिष्ठा – 07:55 ए एम तक, शतभिषा

योग

वैधृति – 10:02 ए एम तक, फिर विष्कम्भ आरंभ

द्विपुष्कर योग – सुबह 02:41 एएम – 7 जून 07:55 एएम

रवि योग- 05:23 ए एम से 07:55 ए एम

करण

विष्टि – 03:07 पी एम तक

बव – 03:24 ए एम, जून 08 तक

बालव

अमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त -11:45 ए एम से 12:37 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त -04:15 ए एम से 05:00 ए एम

गोधूलि मुहूर्त -06:37 पी एम से 06:59 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल -05:02 पी एम से 06:38 पी एम

यमगण्ड -12:11 पी एम से 01:48 पी एम

गुलिक काल -03:25 पी एम से 05:02 पी एम

दुर्मुहूर्त-04:55 पी एम से 05:47 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:44 ए एम

सूर्यास्त -06:38 पी एम

चंद्रोदय -12:02 ए एम, जून 08

चन्द्रास्त-11:14 ए एम

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि -कुंभ

सूर्य राशि -वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।