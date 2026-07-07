Aaj ka Panchang 07 July 2026 (पंचांग 7 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी दोपहर 01 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग है। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 04 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करेंगे। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:33 AM
सूर्यास्त – 7:18 PM
चन्द्रोदय – Jul 07 11:47 PM
चन्द्रास्त – Jul 08 1:00 PM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
कृष्ण पक्ष सप्तमी – Jul 06 01:47 PM – Jul 07 01:25 PM
कृष्ण पक्ष अष्टमी – Jul 07 01:25 PM – Jul 08 12:21 PM
आज का नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा – Jul 06 04:07 PM – Jul 07 04:24 PM
रेवती – Jul 07 04:24 PM – Jul 08 04:00 PM
आज का करण
बव – Jul 07 01:41 AM – Jul 07 01:25 PM
बालव – Jul 07 01:25 PM – Jul 08 12:58 AM
कौलव – Jul 08 12:59 AM – Jul 08 12:22 PM
आज का योग
शोभन – Jul 06 03:50 PM – Jul 07 02:30 PM
अतिगण्ड – Jul 07 02:30 PM – Jul 08 12:37 PM
वार
मंगलवार
त्यौहार और व्रत
कालाष्टमी
अशुभ काल
राहुकाल – 3:52 PM – 5:35 PM
यम गण्ड – 8:59 AM – 10:42 AM
कुलिक – 12:26 PM – 2:09 PM
दुर्मुहूर्त – 08:18 AM – 09:13 AM, 11:24 PM – 12:05 AM
वर्ज्यम् – 04:12 AM – 05:46 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:58 AM – 12:53 PM
अमृत काल – 11:31 AM – 01:08 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 03:57 AM – 04:45 AM
आनन्दादि योग
सिद्धि Upto – 04:24 PM
शुभ
सूर्य राशि
सूर्य मिथुन राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।