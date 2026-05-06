Aaj Ka Panchang 06 May 2026 (पंचांग 06 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गण्ड मूल और सिद्ध योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। साथ ही आज मूल नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 6 मई का संपूर्ण पंचांग…

29 मई को बुध और शुक्र बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग, सिंह, मिथुन और कन्या राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:40 AM

सूर्यास्त – 6:54 PM

चन्द्रोदय – May 06 11:18 PM

चन्द्रास्त – May 07 9:30 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – May 05 05:24 AM – May 06 07:51 AM

कृष्ण पक्ष पंचमी – May 06 07:51 AM – May 07 10:14 AM

आज का नक्षत्र

मूल – May 05 12:54 PM – May 06 03:53 PM

पूर्वाषाढ़ा – May 06 03:53 PM – May 07 06:45 PM

आज का करण

बालव – May 05 06:38 PM – May 06 07:51 AM

कौलव – May 06 07:51 AM – May 06 09:04 PM

तैतिल – May 06 09:04 PM – May 07 10:14 AM

आज का योग

सिद्ध – May 06 12:16 AM – May 07 01:11 AM

साध्य – May 07 01:11 AM – May 08 01:59 AM

आज का वार

बुधवार

अशुभ काल

राहुकाल – 12:17 PM – 1:56 PM

यम गण्ड – 7:19 AM – 8:59 AM

कुलिक – 10:38 AM – 12:17 PM

दुर्मुहूर्त – 11:51 AM – 12:44 PM

वर्ज्यम् – 02:05 PM – 03:53 PM, 02:38 AM – 04:25 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 08:46 AM – 10:34 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:03 AM – 04:51 AM

आनन्दादि योग

ध्वजा (केतु) Upto – 03:53 PM

श्रीवत्स

सूर्या राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।