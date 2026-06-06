Aaj Ka Panchang 06 June 2026 (पंचांग 6 जून 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि सुबह 6 बजकर 3 मिनट तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र के साथ इंद्र, वैधृति योग के सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
तिथि – षष्ठी – 02:40 ए एम, जून 07 तक, फिर सप्तमी
पक्ष -कृष्ण पक्ष
वार –शनिवार
नक्षत्र –श्रवण – 06:03 ए एम तक, फिर धनिष्ठा
योग – इन्द्र – 10:05 ए एम तक, फिर वैधृति
करण
गर – 02:04 पी एम तक
वणिज – 02:40 ए एम, जून 07 तक
विष्टि
आज का शुभ समय
अभिजित मुहूर्त -11:45 ए एम से 12:37 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त –04:15 ए एम से 05:00 ए एम
गोधूलि मुहूर्त -06:37 पी एम से 06:59 पी एम
आज का अशुभ समय
राहुकाल -08:58 ए एम से 10:34 ए एम
यमगण्ड -01:48 पी एम से 03:25 पी एम
गुलिक काल -05:44 ए एम से 07:21 ए एम
दुर्मुहूर्त– 05:44 ए एम से 06:36 ए एम,06:36 ए एम से 07:27 ए एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय -05:44 ए एम
सूर्यास्त -06:38 पी एम
चंद्रोदय -11:24 पी एम
चन्द्रास्त -10:24 ए एम
दिशा शूल-पूर्व
चंद्र राशि –मकर – 07:03 पी एम तक, कुंभ
सूर्य राशि -वृषभ
आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 6 June 2026)
दिन का चौघड़िया
लाभ चौघड़िया: 01:48 पी एम से 03:25 पी एम
अमृत चौघड़िया: 03:25 पी एम से 05:01 पी एम
शुभ चौघड़िया: 07:21 ए एम से 08:58 ए एम
चर चौघड़िया: 12:11 पी एम से 01:48 पी एम
रात का चौघड़िया
शुभ चौघड़िया: 09:25 पी एम से 10:48 पी एम
अमृत चौघड़िया: 10:48 पी एम से 12:11 ए एम, जून 07
चर चौघड़िया: 12:11 ए एम से 01:34 ए एम, जून 07
लाभ चौघड़िया: 04:21 ए एम से 05:44 ए एम, जून 07
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।