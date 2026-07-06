Aaj ka Panchang 06 July 2026 (पंचांग 6 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी दोपहर 01 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, पञ्चक, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 04 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:33 AM

सूर्यास्त – 7:18 PM

चन्द्रोदय – Jul 06 11:17 PM

चन्द्रास्त – Jul 07 11:59 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष षष्ठी – Jul 05 01:31 PM – Jul 06 01:47 PM

कृष्ण पक्ष सप्तमी – Jul 06 01:47 PM – Jul 07 01:25 PM

आज का नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा – Jul 05 03:12 PM – Jul 06 04:07 PM

उत्तरभाद्रपदा – Jul 06 04:07 PM – Jul 07 04:24 PM

आज का करण

वणिज – Jul 06 01:44 AM – Jul 06 01:47 PM

विष्टि – Jul 06 01:47 PM – Jul 07 01:41 AM

बव – Jul 07 01:41 AM – Jul 07 01:25 PM

आज का योग

सौभाग्य – Jul 05 04:39 PM – Jul 06 03:50 PM

शोभन – Jul 06 03:50 PM – Jul 07 02:30 PM

वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:16 AM – 8:59 AM

यम गण्ड – 10:42 AM – 12:25 PM

कुलिक – 2:08 PM – 3:52 PM

दुर्मुहूर्त – 12:53 PM – 01:48 PM, 03:38 PM – 04:33 PM

वर्ज्यम् – 01:49 AM – 03:26 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:58 AM – 12:53 PM

अमृत काल – 07:16 AM – 08:56 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:57 AM – 04:45 AM

आनन्दादि योग

मुसल Upto – 04:07 PM

गद

सूर्य राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जुलाई 06, 09:57 AM तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।