Aaj Ka Panchang 05 May 2026 (पंचांग 05 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र के साथ शिव और सिद्ध योग बन रहा है। इसके साथ ही आज अंगारकी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा दोपहर 12 बजकर 54 मिनट तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद धनु राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 5 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

तिथि- कृष्ण पक्ष चतुर्थी 05:24 एएम से आरंभ

व्रत- अंगारकी चतुर्थी, ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत

नक्षत्र

ज्येष्ठा – 12:54 पीएम

मूल – 12:54 पीएम – 6 मई 03:53 पीएम

करण

बव – 05:24 AM – 5 मई 06:38 पीएम

बालव – 06:38 पीएम– 6 मई 07:51 एएम

योग

शिव – 4 मई 11:19 पीएम– 06 मई 12:16 एएम

वार- मंगलवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:55 एएम

सूर्यास्त – 6:52 पीएम

चन्द्रोदय – 10:20 पीएम

चन्द्रास्त – 06 मई 8:57 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 3:37 पीएम– 5:14 पीएम

यम गण्ड – 9:09 एएम– 10:46 एएम

कुलिक – 12:23 पीएम– 2:00 पीएम

दुर्मुहूर्त – 08:30 AM – 09:22 AM, 11:17 पीएम– 12:01 एएम

वर्ज्यम् – 09:54 पीएम– 11:42 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम– 12:49 पीएम

अमृत काल – नहीं

ब्रह्म मुहूर्त – 04:18 एएम– 05:06 एएम

सूर्य राशि- सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि- चन्द्रमा मई 05, 12:54 PM तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत – बैशाख

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – बैशाख 15, 1948

वैदिक ऋतु – वसंत

द्रिक ऋतु – ग्रीष्म

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।