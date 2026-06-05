Aaj Ka Panchang 5 June 2026 (पंचांग 05 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 20वाँ दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। वहीं इंद्र और ब्रह्म योग भी बन रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। आइए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

जून में कब है वट पूर्णिमा, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:27 AM

सूर्यास्त – 7:11 PM

चन्द्रोदय – Jun 05 11:14 PM

चन्द्रास्त – Jun 06 10:16 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष पंचमी – Jun 04 11:30 PM – Jun 06 01:20 AM

कृष्ण पक्ष षष्ठी – Jun 06 01:20 AM – Jun 07 02:41 AM

आज का नक्षत्र

श्रवण – Jun 05 03:41 AM – Jun 06 06:03 AM

आज का करण

कौलव – Jun 04 11:30 PM – Jun 05 12:28 PM

तैतिल – Jun 05 12:28 PM – Jun 06 01:20 AM

गर – Jun 06 01:20 AM – Jun 06 02:05 PM

आज का योग

ब्रह्म – Jun 04 09:02 AM – Jun 05 09:42 AM

इन्द्र – Jun 05 09:42 AM – Jun 06 10:04 AM

आज का वार

शुक्रवार

अशुभ काल

राहुकाल – 10:36 AM – 12:19 PM

यम गण्ड – 3:45 PM – 5:28 PM

कुलिक – 7:10 AM – 8:53 AM

दुर्मुहूर्त – 08:12 AM – 09:07 AM, 12:46 PM – 01:41 PM

वर्ज्यम् – 08:05 AM – 09:50 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:51 AM – 12:46 PM

अमृत काल – 06:37 PM – 08:23 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:50 AM – 04:38 AM

आनन्दादि योग

ध्रूम

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।