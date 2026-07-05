Aaj ka Panchang 05 July 2026 (पंचांग 5 जुलाई 2026): आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तिथि के साथ षष्ठी तिथि है। पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र के साथ पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज आयुष्मान के साथ सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। राहुकाल की बात करें, तो शाम 5 बजकर 38 मिनट से 7 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा आज कुंभ राशि संचार करेंगे। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
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तिथि-पंचमी – 01:30 पी एम तक, फिरषष्ठी
पक्ष- कृष्ण पक्ष
वार- रविवार
नक्षत्र- शतभिषा – 03:12 पी एम तक, फिर पूर्वाभाद्रपद
योग- आयुष्मान – 04:40 पी एम तक, फिर सौभाग्य
करण
तैतिल – 01:30 पी एम तक
गर – 01:43 ए एम, जुलाई 06 तक
वणिज
अमांत महीना- ज्येष्ठ
पूर्णिमांत महीना- आषाढ़
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त– 11:57 ए एम से 12:53 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त– 04:07 ए एम से 04:48 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:21 पी एम से 07:41 पी एम
आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल- 05:38 पी एम से 07:22 पी एम
यमगण्ड- 12:25 पी एम से 02:10 पी एम
गुलिक काल- 03:54 पी एम से 05:38 पी एम
दुर्मुहूर्त- 05:31 पी एम से 06:27 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:28 ए एम
सूर्यास्त- 07:22 पी एम
चंद्रोदय- 10:52 पी एम
चन्द्रास्त- 10:00 ए एम
दिशा शूल- पश्चिम
चंद्र राशि- कुंभ
सूर्य राशि- मिथुन
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।