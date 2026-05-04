Aaj Ka Panchang 04 May 2026 (पंचांग 04 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। साथ ही आज अग्नि नक्षत्रम् प्रारम्भ, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 9 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 4 मई का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:42 AM

सूर्यास्त – 6:53 PM

चन्द्रोदय – May 04 9:37 PM

चन्द्रास्त – May 05 7:43 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

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आज की तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया – May 04 03:02 AM – May 05 05:24 AM

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – May 05 05:24 AM – May 06 07:51 AM

आज का नक्षत्र

अनुराधा – May 03 07:09 AM – May 04 09:57 AM

ज्येष्ठा – May 04 09:57 AM – May 05 12:54 PM

आज का करण

वणिज – May 04 03:02 AM – May 04 04:12 PM

विष्टि – May 04 04:12 PM – May 05 05:24 AM

बव – May 05 05:24 AM – May 05 06:38 PM

आज का योग

परिघ – May 03 10:27 PM – May 04 11:19 PM

शिव – May 04 11:19 PM – May 06 12:16 AM

वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:21 AM – 8:59 AM

यम गण्ड – 10:38 AM – 12:17 PM

कुलिक – 1:56 PM – 3:35 PM

दुर्मुहूर्त – 12:44 PM – 01:36 PM, 03:22 PM – 04:15 PM

वर्ज्यम् – 04:14 PM – 06:02 PM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:51 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 03:00 AM – 04:48 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:05 AM – 04:53 AM

आनन्दादि योग

मानस Upto – 09:57 AM

पद्म

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।