Aaj Ka Panchang 4 June 2026 (पंचांग 04 जून 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि रात 11 बजकर 30 मिनट तक रहने वाली है। इसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग

तिथि -चतुर्थी – 11:30 पी एम तक, फिर पंचमी तिथि आरंभ

पक्ष –कृष्ण पक्ष

वार -गुरुवार

नक्षत्र -उत्तराषाढा – 03:41 ए एम, जून 05 तक, फिर श्रवण

योग -शुक्ल – 09:03 ए एम तक, फिर ब्रह्म

करण

बव – 10:27 ए एम तक

बालव – 11:30 पी एम तक

कौलव

अमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त -11:45 ए एम से 12:37 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 ए एम से 04:59 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:36 पी एम से 06:59 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल –01:47 पी एम से 03:24 पी एम

यमगण्ड –05:44 ए एम से 07:21 ए एम

गुलिक काल –08:57 ए एम से 10:34 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:02 ए एम से 10:53 ए एम, 03:11 पी एम से 04:03 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:44 ए एम

सूर्यास्त -06:37 पी एम

चंद्रोदय -10:04 पी एम

चन्द्रास्त -08:42 ए एम

दिशा शूल- दक्षिण

चंद्र राशि -धनु – 07:41 ए एम तक, फिर मकर

सूर्य राशि – वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।