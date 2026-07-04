Aaj ka panchang 04 July 2026 (आज का पंचांग 04 जुलाई 2026): आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि दोपहर 12 बजकर 39 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 1 बजकर 43 मिनट तक रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज बनने वाले योगों की बात करें, तो प्रीति और आयुष्मान योग बन रहा है। इसके साथ ही आज राहुकाल सुबह 8 बजकर 56 मिनट से 10 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में राहु के साथ विराजमान रहेंगे।
तिथि- चतुर्थी – 12:39 पी एम तक, फिर पंचमी तिथि आरंभ
पक्ष- कृष्ण पक्ष
वार- शनिवार
नक्षत्र
धनिष्ठा – 01:43 पी एम तक, फिर शतभिषा
योग- प्रीति – 05:02 पी एम तक, फिर आयुष्मान
करण
बालव – 12:39 पी एम तक
कौलव – 01:09 ए एम, जुलाई 05 तक
तैतिल
अमांत महीना- ज्येष्ठ
पूर्णिमांत महीना- आषाढ़
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:53 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:07 ए एम से 04:47 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:21 पी एम से 07:41 पी एम
आज का अशुभ मुहूर्त
यमगण्ड- 02:09 पी एम से 03:54 पी एम
गुलिक काल-05:28 ए एम से 07:12 ए एम
दुर्मुहूर्त- 05:28 ए एम से 06:23 ए एम, 06:23 ए एम से 07:19 ए एम
राहुकाल- 08:56 ए एम से 10:41 ए एम
सूर्य और चंद्र का समय
सूर्योदय- 05:28 ए एम
सूर्यास्त-07:22 पी एम
चंद्रोदय- 10:22 पी एम
चन्द्रास्त- 09:04 ए एम
दिशा शूल- पूर्व
चंद्र राशि- कुंभ
सूर्य राशि- मिथुन
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।