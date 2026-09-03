Aaj ka Panchang 3 September 2026 (आज का पंचांग 3 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र के साथ व्याघात, हर्षण के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सुबह 7 बजकर 25 मिनट पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। इसके अलावा सूर्य सिंह राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

वार-गुरुवार

तिथि- कृष्ण पक्ष सप्तमी — 03 सितंबर 04:26 एएम – 04 सितंबर 02:25 एएम

नक्षत्र- कृत्तिका — 03 सितंबर 01:43 एएम – 04 सितंबर 12:29 एएम

करण

विष्टि — 03 सितंबर 04:26 एएम – 03 सितंबर 03:27 पीएम

बव — 03 सितंबर 03:27 पीएम – 04 सितंबर 02:25 एएम

बालव — 04 सितंबर 02:25 एएम – 04 सितंबर 01:21 पीएम

योग

व्याघात — 02 सितंबर 09:11 पीएम – 03 सितंबर 06:32 पीएम

हर्षण — 03 सितंबर 06:32 पीएम – 04 सितंबर 03:43 पीएम

सर्वार्थसिद्धि योग — 03 सितंबर 01:43 एएम – 03 सितंबर 06:13 एएम (कृत्तिका और बुधवार)

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय — 06:13 एएम

सूर्यास्त — 06:39 पीएम

चन्द्रोदय — 03 सितंबर 10:48 पीएम

चन्द्रास्त — 04 सितंबर 01:00 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल — 01:59 पीएम – 03:32 पीएम

यम गण्ड — 06:13 एएम – 07:46 एएम

कुलिक — 09:19 एएम – 10:53 एएम

दुर्मुहूर्त — 10:22 एएम – 11:11 एएम, 03:20 पीएम – 04:09 पीएम

वर्ज्यम् — 01:06 पीएम – 02:37 पीएम

7 सितंबर को गुरु-चंद्र बनाएंगे गजकेसरी राजयोग, कर्क, धनु और मीन राशि के लिए सफलता और धन लाभ के योग

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त — 12:01 पीएम – 12:51 पीएम

अमृत काल — 10:12 पीएम – 11:43 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त — 04:37 एएम – 05:25 एएम

सूर्य राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- चंद्रमा 03 सितंबर को 07:25 एएम तक मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।