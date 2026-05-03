Aaj Ka Panchang 03 May 2026 (पंचांग 03 मई 2026): आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज विशाखा, अनुराधा नक्षत्र के साथ वरीयान, परिघ और त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 3 मई का संपूर्ण पंचांग…

तिथि – द्वितीया – 03:01 ए एम, मई 04 तक

पक्ष– कृष्ण पक्ष

वार – रविवार

नक्षत्र – विशाखा – 07:10 ए एम तक, फिर अनुराधा

योग – वरीयान – 10:28 पी एम तक, फिर परिघ

करण

तैतिल – 01:54 पी एम तक

गर – 03:01 ए एम, मई 04 तक

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 11:51 ए एम से 12:44 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त –04:13 ए एम से 04:56 ए एम

गोधूलि मुहूर्त -06:56 पी एम से 07:17 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 05:17 पी एम से 06:57 पी एम

यमगण्ड –12:18 पी एम से 01:58 पी एम

गुलिक काल –03:37 पी एम से 05:17 पी एम

दुर्मुहूर्त- 05:11 पी एम से 06:04 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय –05:39 ए एम

सूर्यास्त -06:57 पी एम

चंद्रोदय –08:46 पी एम

चन्द्रास्त –06:09 ए एम

दिशा शूल-पश्चिम

चंद्र राशि –वृश्चिक

सूर्य राशि – मेष

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।