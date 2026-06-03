Aaj Ka Panchang 03 June 2026 (आज का पंचांग 3 जून 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि रात 11 बजकर 30 मिनट तक रहने वाली है। इसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज अधिकमास की विभुवन गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। आइए जानते हैं बुधवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

विभुवन संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथि (Vibhuvana Sankashti Chaturthi 2026 Date)

अधिक मास के के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ- 3 जून 2026 को रात 9 बजकर 22 मिनट

अधिक मास के के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त- 4 जून, गुरुवार को रात 11 बजकर 30 मिनट पर

विभुवन संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथि- उदया तिथि के हिसाब से विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 जून को रखा जाएगा।

विभुवन संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त (Vibhuvana Sankashti Chaturthi 2026 Shubh Muhurat)

लाभ चौघड़िया : सुबह 5 बजकर 23 मिनट से लेकर 7 बजकर 7 मिनट तक

अमृत चौघड़िया : सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर 8 बजकर 51 मिनट तक

शुभ चौघड़िया : सुबह 10 बजकर 35 मिनट से लेकर 12 बजकर 19 मिनट तक

2 जून 2026, बुधवार आज का पंचांग विक्रम संवत 2083 | शक संवत 1948 पंचांग शुभ-अशुभ समय सूर्य और चंद्र करण और योग कृष्ण पक्ष बुध वार तिथि फिर चतुर्थी तृतीया (09:21 PM तक) व्रत विभुवन संकष्टी चतुर्थी नक्षत्र फिर उत्तराषाढा पूर्वाषाढा (12:59 AM, जून 04 तक) अमांत महीना ज्येष्ठ (अधिक) पूर्णिमांत महीना ज्येष्ठ (अधिक) विक्रम संवत 2083, सिद्धार्थि शक संवत 1948, पराभव शुभ मुहूर्त शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 04:02 AM – 04:42 AM गोधूलि मुहूर्त 07:14 PM – 07:34 PM अभिजित मुहूर्त कोई नहीं अशुभ समय अशुभ काल राहुकाल 12:19 PM – 02:03 PM यमगण्ड 07:07 AM – 08:51 AM गुलिक काल 10:35 AM – 12:19 PM दुर्मुहूर्त 11:51 AM – 12:47 PM वृषभ सूर्य राशि धनु चंद्र राशि सूर्य समय सूर्य सूर्योदय 05:23 AM सूर्यास्त 07:15 PM चंद्र समय चंद्रमा चंद्रोदय 10:03 PM चंद्रास्त 07:20 AM दिशा शूल आज उत्तर दिशा में यात्रा वर्जित बुधवार को दिशा शूल उत्तर दिशा में होता है। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। अत्यावश्यक हो तो उचित उपाय करके यात्रा करें। योग शुभ योग 08:12 AM तक शुक्ल योग 08:12 AM के बाद करण वणिज करण 08:12 AM तक विष्टि (भद्रा) 09:21 PM तक बव करण 09:21 PM के बाद विशेष विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत आज चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। रात्रि में चंद्रोदय (10:03 PM) के बाद चंद्र दर्शन करके व्रत का पारण करें। स्रोत: पारंपरिक पंचांग गणना | 2 जून 2026 Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।