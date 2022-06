ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बहुत महत्व है । पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों का मेल है। जिसमें तिथि,वार, करण,योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 3 जून 2022, शुक्रवार को है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस पावन दिन विधि-विधान से भगवान श्रीगणेश की पूजा की जाती है।

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), ज्येष्ठ। (Dainik Panchang) चतुर्थी तिथि 02:42 AM तक उपरांत पंचमी। नक्षत्र पुनर्वसु 07:05 PM तक उपरांत पुष्य। वृद्धि योग 03:33 AM तक, उसके बाद ध्रुव योग। करण वणिज 01:31 PM तक, बाद विष्टि 02:42 AM तक, बाद बव। 3 जून 2022, दिन शुक्रवार को राहु 10:44 AM से 12:25 PM तक है। 12:20 PM तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा।

विक्रम संवत: 2079, राक्षस

शक सम्वत: 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत: ज्येष्ठ

अमांत: ज्येष्ठ

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्थी: 03 जून 12:17 AM: 04 जून 02:42 AM

शुक्ल पक्ष पंचमी: 04 जून 02:42 AM: 05 जून 04:52 AM

नक्षत्र

पुनर्वसु: 02 जून 04:04 PM: 03 जून 07:05 PM

पुष्य: 03 जून 07:05 PM: 04 जून 09:55 PM

करण

वणिज: 03 जून 12:17 AM: 03 जून 01:31 PM

विष्टि: 03 जून 01:31 PM: 04 जून 02:42 AM

बव: 04 जून 02:42 AM: 04 जून 03:50 PM

योग

वृद्धि: 03 जून 02:36 AM: 04 जून 03:33 AM

ध्रुव: 04 जून 03:33 AM: 05 जून 04:19 AM

विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त

3 जून, शुक्रवार को चतुर्थी तिथि सुबह 10:56 मिनट से प्रारंभ होगी, जो कि 4 जून को देर रात 01:43 मिनट पर समाप्त होगी।

आज सूर्योदय- सूर्यास्त का समय (Sun Time)

सूर्योदय- 05:23:14

सूर्यास्त- 19:15:12

सूर्य वृषभ राशि में है।

आज चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय ( Moon Time)

चन्द्रोदय- 08:11:59

चन्द्रास्त- 22:41:00

आज चन्द्रमा की राशि (Moon

चन्द्रमा:12:20 दोपहर तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

दिन: शुक्रवार

माह: जेष्ठ

व्रत: विनायक चतुर्थी

आज का शुभ मुहूर्त (Today Auspicious Time)

अभिजीत मुहूर्त: 11:51 AM से 12:46 PM

अमृत काल: 04:23 PM से 06:11 PM

ब्रह्म मुहूर्त: 03:51 AM से 04:39 AM

आज का शुभ योग (Aaj Ka Shubh Yoga)

सर्वार्थसिद्धि योग – 03 जून 05:44 AM – 03 जून 07:05 PM (पुनर्वसु एवं शुक्रवार)

आज का अशुभ समय( Today Bad Time)

राहू: 10:36 AM से 12:19 PM

यम गण्ड: 3:45 PM से 5:28 PM

कुलिक: 7:10 AM से 8:53 AM

दुर्मुहूर्त: 08:12 AM से 09:07 AM

दुर्मुहूर्त: 12:46 PM से 01:41 PM

वर्ज्यम्: 04:02 AM से 05:49 AM

आज का चौघड़िया (Today Choghadiya)

दिन का चौघड़िया

चर: 05:44 सुबह से 07:24 सुबह तक

लाभ: 07:24 सुबह से 09:04 सुबह तक

अमृत (वार वेला): 09:04 सुबह से 10:44 सुबह तक

काल (काल वेला): 10:44 सुबह से 12:25 दोपहर तक

शुभ: 12:25 रात से 14:05 शाम तक

रोग: 14:05 रात से 15:45 शाम तक

उद्बेग: 15:45 शाम से 17:25 शाम तक

चर: 17:25 शाम से 19:05 रात तक

रात का चौघड़िया

रोग: 19:05 रात से 20:25 रात तक

काल: 20:25 रात से 21:45 रात तक

लाभ (काल रात्रि): 21:45 रात से 23:05 रात तक

उद्बेग: 23:05 रात से 00:24 मध्यरात्रि तक

शुभ: 00:24 मध्यरात्रि से 01:44 सुबह तक

अमृत: 01:44 सुबह से 03:04 सुबह तक

चर: 03:04 सुबह से 04:24 सुबह तक

रोग: 04:24 सुबह से 05:44 सुबह तक

ऐसे बन रहा ग्रहों का शुभ संयोग: वैदिक पंचांग के अविनायक चतुर्थी के दिन वृद्धि, ध्रुव, सर्वार्थ सिद्धि व रवि योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में इन योगों को बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 05:23 से शाम 07:05 बजे तक रहेगा।यह संयोग राजयोग के समान फल प्रदान करेंगे। 03 जून को शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी का प्रिय दिन भी है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है।