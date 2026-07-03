Aaj Ka Panchang 03 July 2026 ( आज का पंचांग 03 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि सुबह 11 बजकर 20 मिनट तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो आज मकर राशि में ही संचरण करेंगे। जहां पर वह कर्क राशि में विराजमान गुरु से आमने-सामने हैं, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि- तृतीया – 11:20 AM तक, चतुर्थी तिथि आरंभ

पक्ष- कृष्ण पक्ष

वार- शुक्रवार

नक्षत्र- श्रवण – 11:46 AM तक धनिष्ठा

योग- विष्कुंभ– 05:00 PM तक प्रीति

व्रत- संकष्टी गणेश चतुर्थी

करण

विष्टि – 11:20 AM तकबव – 12:03 AM (04 जुलाई) तक, बालव

अमांत महीना- ज्येष्ठ

पूर्णिमांत महीना- आषाढ़

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- 11:57 AM से 12:53 PM

यमगण्ड- 03:54 PM से 05:39 PM

गुलिक काल- 07:12 AM से 08:56 AM

दुर्मुहूर्त- 08:15 AM से 09:10 AM

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 10:41 AM से 12:25 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:07 AM से 04:47 AM

गोधूलि मुहूर्त- 07:22 PM से 07:42 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:28 AM

सूर्यास्त- 07:23 PM

चंद्रोदय- 09:53 PM

चन्द्रास्त- 08:07 AM

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि- मकर – 12:48 AM (04 जुलाई) तककुंभ

सूर्य राशि- मिथुन

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।