Aaj Ka Panchang 02 September 2026 (पंचांग 02 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज भरणी, कृत्तिका नक्षत्र के साथ धुव्र, व्याघात योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। आज शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – भाद्रपद
अमांत – श्रावण
वार-बुधवार
तिथि- कृष्ण पक्ष षष्ठी – 02 सितंबर 06:12 एएम से आरंभ होकर 03 सितंबर 04:26 एएम तक
नक्षत्र- भरणी – 02 सितंबर 02:42 एएम – 03 सितंबर 01:43 एएम

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करण

गर – 02 सितंबर 06:13 एएम – 02 सितंबर 05:21 पीएम
वणिज – 02 सितंबर 05:21 पीएम – 03 सितंबर 04:26 एएम

आज का शुभ योग

ध्रुव – 01 सितंबर 11:38 पीएम – 02 सितंबर 09:11 पीएम
व्याघात – 02 सितंबर 09:11 पीएम – 03 सितंबर 06:32 पीएम

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त्योहार और व्रत- हल षष्ठी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:13 एएम
सूर्यास्त – 06:40 पीएम
चन्द्रोदय – 02 सितंबर 09:58 पीएम
चन्द्रास्त – 03 सितंबर 11:54 एएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:26 पीएम – 01:59 पीएम
यम गण्ड – 07:46 एएम – 09:19 एएम
कुलिक – 10:53 एएम – 12:26 पीएम
दुर्मुहूर्त – 12:01 पीएम – 12:51 पीएम
वर्ज्यम् – 11:54 एएम – 01:26 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil
अमृत काल – 08:44 पीएम – 10:16 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:37 एएम – 05:25 एएम

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आनन्दादि योग

काण – 01:43 एएम तक
सिद्धि
सूर्य राशि- सिंह राशि पर है।
चंद्र राशि- चन्द्रमा मेष राशि

चन्द्र मास
अमांत – श्रावण
पूर्णिमांत – भाद्रपद
शक संवत (राष्ट्रीय कैलेण्डर)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।