Aaj Ka Panchang 02 June 2026 (आज का पंचांग 02 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 7 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 17वाँ दिन, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।
साथ ही आज मूल नक्षत्र रात 10 बजकर 06 मिनट रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:27 AM
सूर्यास्त – 7:10 PM
चन्द्रोदय – Jun 02 9:14 PM
चन्द्रास्त – Jun 03 7:25 AM
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
कृष्ण पक्ष द्वितीया – Jun 01 04:37 PM – Jun 02 07:01 PM
कृष्ण पक्ष तृतीया – Jun 02 07:01 PM – Jun 03 09:21 PM
आज का नक्षत्र
मूल – Jun 01 07:08 PM – Jun 02 10:06 PM
पूर्वाषाढ़ा – Jun 02 10:06 PM – Jun 04 12:59 AM
आज का करण
तैतिल – Jun 01 04:37 PM – Jun 02 05:49 AM
गर – Jun 02 05:49 AM – Jun 02 07:01 PM
वणिज – Jun 02 07:01 PM – Jun 03 08:12 AM
आज का योग
साध्य – Jun 01 06:18 AM – Jun 02 07:15 AM
शुभ – Jun 02 07:15 AM – Jun 03 08:11 AM
आज का वार
मंगलवार
अशुभ काल
राहुकाल – 3:44 PM – 5:27 PM
यम गण्ड – 8:53 AM – 10:36 AM
कुलिक – 12:19 PM – 2:01 PM
दुर्मुहूर्त – 08:12 AM – 09:07 AM, 11:17 PM – 11:58 PM
वर्ज्यम् – 04:07 AM – 05:55 AM, 08:17 PM – 10:05 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:51 AM – 12:46 PM
अमृत काल – 02:59 PM – 04:47 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 03:51 AM – 04:39 AM
आनन्दादि योग
छत्र Upto – 10:06 PM
मित्र
सूर्य राशि
सूर्य वृषभ राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।