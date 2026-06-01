Aaj Ka Panchang 01 June 2026 (आज का पंचांग 01 जून 2026): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज अधिक मास की ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि शाम 4 बजकर 37 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 16वां दिन, इष्टि, विंछुड़ो, गण्ड मूल, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा शाम को 7 बजकर 8 मिनट तक वृश्चिक राशि संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद धनु राशि में गोचर करेंगे।

साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7 बजकर 08 मिनट रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:27 AM

सूर्यास्त – 7:09 PM

चन्द्रोदय – Jun 01 8:25 PM

चन्द्रास्त – Jun 02 6:30 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – May 31 02:14 PM – Jun 01 04:37 PM

कृष्ण पक्ष द्वितीया – Jun 01 04:37 PM – Jun 02 07:01 PM

आज का नक्षत्र

ज्येष्ठा – May 31 04:11 PM – Jun 01 07:08 PM

मूल – Jun 01 07:08 PM – Jun 02 10:06 PM

आज का करण

कौलव – Jun 01 03:25 AM – Jun 01 04:37 PM

तैतिल – Jun 01 04:37 PM – Jun 02 05:49 AM

आज का योग

सिद्ध – May 31 05:24 AM – Jun 01 06:18 AM

साध्य – Jun 01 06:18 AM – Jun 02 07:15 AM

आज का वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:10 AM – 8:53 AM

यम गण्ड – 10:36 AM – 12:18 PM

कुलिक – 2:01 PM – 3:44 PM

दुर्मुहूर्त – 12:46 PM – 01:41 PM, 03:30 PM – 04:25 PM

वर्ज्यम् – 04:07 AM – 05:55 AM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:51 AM – 12:46 PM

अमृत काल – 09:14 AM – 11:02 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:51 AM – 04:39 AM

आनन्दादि योग

पद्म Upto – 07:08 PM

लुम्ब

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 01, 07:08 PM तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।