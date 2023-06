Love Horoscope 5 June 2023: इन राशि के जातकों की शादी के लिए परफेक्ट है आज का दिन, लव मैरिज के लिए मान जाएंगे घरवाले, पढ़ें अपना लव राशिफल

Love Horoscope 5 June 2023: आज यानी सोमवार का दिन कई राशियों के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। वृषभ राशि वाले आज बेहद खुश रहेंगे, तो सिंह राशि वालों के माता-पिता उनके पार्टनर को खुशी-खुशी अपना लेंगे। जानिए राशि के अनुसार कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ।

ज्योतिष चिराग दारूवाला के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के रिश्ते में नया मोड़ लेकर आने वाला है।

लव राशिफल चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से निकाला जाता है। आप लव राशिफल के माध्यम से अपने प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन से जुड़ी भविष्यवाणी को जान सकते हैं। वहीं, ज्योतिष चिराग दारूवाला के अनुसार, आज यानी सोमवार 5 जून का दिन कई राशि के जातकों के हित में है। वैवाहिक संबंध आ सकते हैं। जातक भावनात्मक बदलाव महसूस करेंगे। वहीं, मां-बाप भी आज कई राशि के जातकों का साथ देंगे। आइए जानते हैं सोमवार का दिन किस राशि के जातक के लिए कैसा बीतने वाला है। मेष राशि शिवजी कहते हैं कि आज आपका वास्तव में अपने साथी के साथ घूमने, फोन बंद करने और साथ में समय बिताने का मन कर रहा है। हो सकता है कि आपका शेड्यूल और जिम्मेदारियां इसकी अनुमति न दें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऑफिस में थोड़ी देर से फोन नहीं कर सकते हैं और अपने प्रिय के साथ कुछ अतिरिक्त पल बिता सकते हैं। ये ऐसे पल हैं जिन्हें आप दोनों संजोएंगे। वृषभ राशि शिवजी कहते हैं कि आज आप काफी प्रसन्न रहेंगे कि आपके पसंद के साथी को आपके परिवार की पूरी स्वीकृति मिल गई है। यह एक अद्भुत राहत के रूप में आता है और भविष्य में आपके लिए चीजों को बहुत आसान बना देगा। आपमें से जिनके परिवार ने वास्तव में आपके लिए आपका नया साथी ढूंढ लिया है, आप उनकी पसंद से खुश होंगे। आप इस समय अपनी शादी और संबंधित समारोहों की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। Also Read सूर्य ग्रह के खराब होने पर होती हैं ये बीमारियां, करें ये ज्योतिषीय उपाय मिथुन राशि शिवजी कहते हैं कि यदि आप लगे हुए हैं तो आज आपको खुशी महसूस होगी कि आप और आपके इरादे आने वाले समारोहों के अधिकांश पहलुओं पर समान तरंग दैर्ध्य पर हैं। यहां तक कि आपके साथी भी ज्यादातर विवरण पर सहमत होते हैं, जो आपके लिए एक बड़ी राहत है। योजनाएं आज अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चलेंगी और कोई भी असहमति जो उभर कर सामने आएगी उसे आसानी से सुलझा लिया जाएगा। कर्क राशि शिवजी कहते हैं कि आने वाली शादी की तैयारियों में आज आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो हो सकता है कि आप पाएं कि आप अपने किसी करीबी दोस्त की शादी की तैयारियों में काफी डूबे हुए हैं। ये व्यस्त समय हैं, लेकिन साथी के बीच बहुत सारी अच्छी यादें भी पैदा करते हैं। Also Read मेहनती और ईमानदार होते हैं इन 4 राशि के लोग, कभी भी नहीं मानते हार सिंह राशि शिवजी कहते हैं कि आज यदि आप अपने माता-पिता को एक संभावित विवाह साथी की उपयुक्तता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उन्हें अपने विचार में लाने में कुछ प्रगति कर सकते हैं। आपको उन पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए अन्यथा वे यूनियन के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। हालांकि, यदि आप सौम्य और ईमानदार हैं, तो संभव है कि वे आज विवाह के लिए राजी हो जाएं। कन्या राशि शिवजी कहते हैं कि विवाह की संभावनाएं आज अत्यधिक संकेतित हैं, इसलिए यदि आप अविवाहित हैं या सगाई कर चुके हैं, तो सावधान रहें। आज का दिन वास्तव में आपका भाग्यशाली दिन हो सकता है। अगर आप लंबे समय से जीवनसाथी की तलाश में लगे हुए हैं तो आज का दिन आप राहत की सांस ले सकते हैं कि आखिरकार आपकी तलाश खत्म हुई। आज ही अपनी पसंद बनाएं और योजनाओं को अंतिम रूप दें, क्योंकि भविष्य में विवाह सफल होने की संभावना है। तुला राशि शिवजी कहते हैं कि अगर आप दूसरी शादी करने की स्थिति में हैं तो आज का दिन आपके लिए फलदायी रहेगा। हो सकता है कि आपने उम्मीद खो दी हो कि आपके लिए दूसरी शादी संभव हो सकती है, लेकिन आपका अगला साथी सबसे अप्रत्याशित जगहों से आ सकता है। हो सकता है कि कोई दोस्त जो खुद को अप्रत्याशित रूप से फिर से अकेला पाता है, वह आपको दिलचस्प प्रस्ताव देने लगे। वृश्चिक राशि शिवजी कहते हैं कि आपके प्रिय के बारे में विचार आपके रोमांटिक रिश्ते को जोश और रोमांच से भर देंगे। यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो यह आपके लिए जीवन भर की प्रतिबद्धता पर गंभीरता से विचार करने का समय है। इससे पहले कि आप मोह में बह जाएं, सुनिश्चित करें कि आप अपने मन में स्पष्ट हैं कि आप इस साझेदारी से क्या चाहते हैं। यदि आप इसमें लंबी दौड़ के लिए हैं, तो इसे आधिकारिक क्यों नहीं बनाते? धनु राशि शिवजी कहते हैं कि जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं, उससे आपको कुछ सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है। आप प्रस्ताव करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि आप जिस उत्तर की उम्मीद कर रहे थे, वह मिलने की संभावना अधिक है। साथ ही यदि यह तत्काल सफलता दिलाने में विफल रहता है तो निराश न हों। धैर्य रखें और सकारात्मक परिणाम लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखें। मकर राशि शिवजी कहते हैं कि अगर आप अविवाहित हैं तो आज आपको किसी आश्चर्यजनक स्रोत से कोई प्रस्ताव मिल सकता है। आज संकेत मिल रहे हैं कि आपका कोई प्रिय मित्र आपको प्रपोज़ कर सकता है और यह बात आपको अचंभित कर देगी। अपना उत्तर अभी घोषित न करें । आपको इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अंत में आप सही निर्णय लेने के लिए निश्चित हैं। कुंभ राशि शिवजी कहते हैं कि यदि हाल ही में आपको किसी साथी से एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, तो इस प्रस्ताव पर बहुत सावधानी से विचार करने का समय निकालें। जल्दबाजी में निर्णय न लें क्योंकि यह विकल्प अचानक से आपके सामने आया है। इस प्रस्ताव पर विचार करने और अपने परिवार के साथ मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ समय मांगने से न डरें। मीन राशि शिवजी कहते हैं कि घरेलू मोर्चे पर जो रुकावटें या परेशानियां आई थीं, वो आज दूर होने लगेंगी। आपमें से जिन लोगों को अपनी पसंद के साथी के साथ सगाई तय करने में परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा है, वे पाएंगे कि आज आप इस मुद्दे को काफी आसानी से सुलझाने में सक्षम हैं। आपकी रोमांटिक लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इसका पूरा फायदा उठाएं। लेखक: श्री ज्योतिष चिराग दारूवाला को करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, वित्त और व्यवसाय पर विस्तृत ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। अपने जीवन से संबंधित समस्याओं पर मार्गदर्शन के लिए आप उनकी वेबसाइट ShivaSpeaks.com पर जा सकते हैं और विशेषज्ञ ज्योतिषी चिराग दारूवाला की मदद से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

