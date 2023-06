Love Horoscope 4 June 2023: कुंभ राशि वालों के लिए खास है आज का दिन, कर्क राशि वालों की क्रश से होगी मुलाकात, जानिए कैसा बीतेगा आपका रविवार

आज का दिन कई राशियों के जातकों की लव लाइफ को रोमांच से भर देगा। कई जातक प्यार में बादलों पर चलेंगे और अपने रिश्ते में एक मिठास को घुलता पाएंगे। जानिए राशि के अनुसार कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ।

कन्या राशि वाले आज खुद को अपने साथी को प्यार के छोटे-छोटे, विचारशील भावों से सरप्राइज देते हुए पा सकते हैं। जानिए आज अपकी राशि में क्या लिखा है।

Love Horoscope 4 June 2023: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव का असर हर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ता है। ग्रह एवं नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है। वहीं, चंद्र राशि की गणना के आधार पर आप अपने प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन से जुड़ी भविष्यवाणी को जान सकते हैं। आइए ज्योतिष चिराग दारूवाला से जानते हैं कि सभी 12 राशि के जातकों के लिए आज यानी रविवार 4 जून का दिन कैसे बीतेगा- मेष राशि शिवजी कहते हैं कि आज आप प्यार की एक पवित्र और विशेष अनुभूति का आनंद ले सकते हैं। यह आपको एक नई दुनिया में प्रवेश करने और नई भावनाओं की खोज करने में मदद करेगा जो आपके जीवन में उत्साह लाएगी। यह आपको यह भी एहसास कराएगा कि जब आप पहली बार प्यार में होते हैं तो आश्चर्य की भावना होती है जो भारी पड़ सकती है। वृषभ राशि शिवजी कहते हैं कि आज आप महसूस करेंगे कि आप प्यार में हैं। आप पाएंगे कि आपका एनर्जी लेवल हाई है और आपकी स्किन ग्लोइंग है। हालांकि, आपका मन विचलित है, क्योंकि आप अपने प्रिय के बारे में सोचते हुए पकड़े गए हैं। अपने पैरों को ज़मीन पर रखने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही जीवन के लिए उस उत्साह का दोहन करें जो यह प्यार आपको लाया है। Also Read Vat Savitri Purnima 2023: शुभ योगों में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत, जानिए शुभ मुहूर्त, नियम और संपूर्ण पूजा विधि मिथुन राशि शिवजी कहते हैं कि आज आपको अपने डांसिंग शूज पहनने की खुजली होगी और डांस फ्लोर हिट करने की इच्छा होगी। आपका मन अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहा है और आप आज साथी के साथ के लिए तरस रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं, तो यह शहर में आने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने का दिन है। आप कभी नहीं जानते कि आप किसे ढूंढ सकते हैं-या कौन आपको ढूंढ सकता है। कर्क राशि शिवजी कहते हैं कि आज का दिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का है, जो आपको आकर्षित करता है। आज सुबह अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ अतिरिक्त मिनट निकालें, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह व्यक्ति कब और कहां से आएगा। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपके सपनों का साथी न हो, लेकिन कम से कम वे आज के दिन को थोड़ा और रोचक बना देगा। आज आप खुद को फ्लर्टी महसूस करेंगे। Also Read Weekly Love Horoscope 5 To 11 June 2023: किन राशियों को मिलेगा प्यार और कौन पाएंगे धोखा, जानिए साप्ताहिक लव राशिफल सिंह राशि शिवजी कहते हैं कि आपके कदमों में एक वसंत है, बुद्धि अब आपके पास आसानी से आती है और सभी का मनोरंजन करती है। आपका आकर्षण आपके साथी के साथ सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है और आप खुद को बिना जाने ही साथी को आकर्षित करते हुए पाते हैं। इन दिनों का आनंद लें क्योंकि ये मज़ेदार हैं और आपके रिश्तों के लिए अच्छे हैं। कन्या राशि शिवजी कहते हैं कि आज आप अपने साथी को अपने प्यार के छोटे-छोटे, विचारशील भावों से सरप्राइज देते हुए पा सकते हैं। आज आप वाकई बादलों पर चलेंगे क्योंकि आप अपने रिश्ते से खुश हैं। उन्हें वापस वही लौटाएं क्योंकि यह आपके रिश्ते को बढ़ने और खिलने में मदद करेगा। सितारे आपके पक्ष में हैं और आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। तुला राशि शिवजी कहते हैं कि अगर आप अविवाहित हैं तो आज आप अपने प्रेम जीवन में हाल में घटी घटनाओं से निराश महसूस कर सकते हैं। इस मोर्चे पर भी आज का दिन धीमा रहेगा, लेकिन सब कुछ खोया नहीं है क्योंकि आप उस समय पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं जो आप वास्तव में एक साथी की तलाश में हैं। वृश्चिक राशि शिवजी कहते हैं कि आज आप पीछे हटना और आराम करना चाहेंगे। क्यों ना अपने साथी को साथ लेकर मूवी या डिनर पर जाएं? ये गतिविधियां आज आपको बहुत आनंद देंगी। इस समय मनोरंजक गतिविधियां बहुत सुखद होने के संकेत हैं। आज प्यार का पीछा करने से थोड़ा ब्रेक लें। धनु राशि शिवजी कहते हैं कि आज आप विवाह को लेकर भ्रमित महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप पर माता-पिता का काफी दबाव है। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। अंत में आप अपने माता-पिता को अपने साथी के लिए अपनी भावनाओं के बारे में समझाने में कामयाब होंगे और वे मान जाएंगे। मकर राशि शिवजी कहते हैं कि यदि आप किसी लव लाइफ को लेकर चर्चाओं के बीच हैं तो आज आप पाएंगे कि ये चर्चाएं उस दिशा में सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। पहले से चली आ रही कोई बड़ी बाधा प्रयास से दूर हो जाएगी और आप उस परिणाम को देखने की उम्मीद कर सकते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। कुंभ राशि शिवजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई सगाई या विवाह बाकी रह गया है तो आज वह दिन है जब व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सकता है । इस तरह की चर्चाओं के लिए यह एक अच्छा दिन है, क्योंकि इस समय पूरा होने पर वे फलदायी होंगी। आप अपने साथी से मिल सकेंगे। मीन राशि शिवजी कहते हैं कि यदि आप किसी विवाह को लेकर चर्चाओं के बीच हैं तो आज आप पाएंगे कि ये चर्चाएं उस दिशा में सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। आपको किसी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जिस परिणाम की ओर काम कर रहे हैं, उसके परिणाम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। आप आज भी तिथि निर्धारित कर सकते हैं। लेखक: श्री ज्योतिष चिराग दारूवाला को करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, वित्त और व्यवसाय पर विस्तृत ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। अपने जीवन से संबंधित समस्याओं पर मार्गदर्शन के लिए आप उनकी वेबसाइट ShivaSpeaks.com पर जा सकते हैं और विशेषज्ञ ज्योतिषी चिराग दारूवाला की मदद से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

