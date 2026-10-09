Aaj Ka Panchang 9 October 2026 (आज का पंचांग 9 अक्टूबर 2026): आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि रात 9 बजकर 36 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी और उसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म, इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। आज पितृ पक्ष में चतुर्दशी श्राद्ध है, जिसे घात चतुर्दशी और शस्त्र हत श्राद्ध कहा जाता है। इसमें अकाल मृत्यु और असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। आज चंद्रमा सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

वार- शुक्रवार

तिथि- कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 09:36 पीएम, फिर अमावस्या आरंभ

नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी 09:19 पीएम, फिर हस्त नक्षत्र

करण

विष्टि – Oct 08 10:16 पीएम– 09 अक्टूबर 09:53 एएम

शकुनि – Oct 09 09:53 एएम– 09 अक्टूबर 09:36 पीएम

चतुष्पद – Oct 09 09:36 पीएम– 10 अक्टूबर 09:24 AM

आज का योग

ब्रह्म – 09 अक्टूबर 12:58 एएम– 09 अक्टूबर 11:20 पीएम

इन्द्र – 09 अक्टूबर 11:20 पीएम– 10 अक्टूबर 10:02 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:25 एएम

सूर्यास्त – 6:03 पीएम

चन्द्रोदय – Oct 09 4:55 एएम

चन्द्रास्त – Oct 09 5:11 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:46 एएम– 12:14 पीएम

यम गण्ड – 3:08 पीएम– 4:35 पीएम

कुलिक – 7:52 एएम– 9:19 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:44 एएम– 09:31 एएम, 12:37 पीएम– 01:23 पीएम

वर्ज्यम् – 05:51 एएम– 07:28 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 एएम– 12:37 पीएम

अमृत काल – 02:07 पीएम– 03:43 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:49 एएम– 05:37 एएम

सूर्या राशि- कन्या राशि पर है

चंद्र राशि- सिंह राशि पर संचार कर रहे है

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।