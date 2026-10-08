Aaj Ka Panchang 8 October 2026 (आज का पंचांग 8 अक्टूबर 2026): आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि रात 10 बजकर 16 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेंगे। इसके अलावा शुक्ल और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा हैं। इसके अलावा आज गुरु प्रदोष व्रत के सात मास शिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। आज भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

वार-गुरुवार

व्रत- गुरु प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि

तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Oct 07 11:16 PM – Oct 08 10:16 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Oct 08 10:16 PM – Oct 09 09:36 PM

नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी – Oct 07 09:40 PM – Oct 08 09:20 PM

उत्तर फाल्गुनी – Oct 08 09:20 PM – Oct 09 09:19 PM

करण

गर – Oct 07 11:17 PM – Oct 08 10:44 AM

वणिज – Oct 08 10:44 AM – Oct 08 10:16 PM

विष्टि – Oct 08 10:16 PM – Oct 09 09:53 AM

आज का योग

शुक्ल – Oct 08 02:51 AM – Oct 09 12:58 AM

ब्रह्म – Oct 09 12:58 AM – Oct 09 11:20 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:24 AM

सूर्यास्त – 6:04 PM

चन्द्रोदय – Oct 08 3:58 AM

चन्द्रास्त – Oct 08 4:37 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 1:41 PM – 3:09 PM

यम गण्ड – 6:24 AM – 7:52 AM

कुलिक – 9:19 AM – 10:47 AM

दुर्मुहूर्त – 10:17 AM – 11:04 AM, 02:57 PM – 03:44 PM

वर्ज्यम् – 05:33 AM – 07:08 AM, 04:32 AM – 06:08 AM

शारदीय नवरात्रि से पहले घर के मंदिर से हटा दें ये चीजें, मां दुर्गा की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:51 AM – 12:37 PM

अमृत काल – 03:00 PM – 04:35 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:48 AM – 05:36 AM

सूर्या राशि- सूर्य कन्या राशि पर स्थित हैं

चंद्र राशि -चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।