Aaj Ka Panchang 7 October 2026 (आज का पंचांग 7 अक्टूबर 2026): आश्विन माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि रात 11 बजकर 16 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज मघा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ शुभ, शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज मघा श्राद्ध होगा। धार्मिक मान्यताओं में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करना विशेष फलदायी माना जाता है। बता दें कि ये श्राद्ध तब पड़ता है जब पितृपक्ष के दौरान मघा नक्षत्र का संयोग बन रहा हो। मान्यता है कि इस नक्षत्र में तर्पण या श्राद्ध करने से सीधे पितरों को तृप्त करता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सकती है।आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

वार-बुधवार

व्रत-त्योहार- मघा श्राद्ध, पितृ पक्ष

तिथि- कृष्ण पक्ष द्वादशी 11:16 पीएम तक, फिर त्रयोदशी आरंभ

नक्षत्र- मघा 09:40 पीएम, फिर पूर्वाफाल्गुनी

करण

कौलव – Oct 07 12:35 AM – Oct 07 11:54 AM

तैतिल – Oct 07 11:54 AM – Oct 07 11:17 PM

गर – Oct 07 11:17 PM – Oct 08 10:44 AM

आज का योग

शुभ – Oct 07 04:59 AM – Oct 08 02:51 AM

शुक्ल – Oct 08 02:51 AM – Oct 09 12:58 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:24 AM

सूर्यास्त – 6:05 PM

चन्द्रोदय – Oct 07 2:59 AM

चन्द्रास्त – Oct 07 4:02 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:14 PM – 1:42 PM

यम गण्ड – 7:52 AM – 9:19 AM

कुलिक – 10:47 AM – 12:14 PM

दुर्मुहूर्त – 11:51 AM – 12:38 PM

वर्ज्यम् – 09:58 AM – 11:31 AM, 05:33 AM – 07:08 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 07:18 PM – 08:52 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:48 AM – 05:36 AM

सूर्या राशि- कन्या राशि पर है

चंद्र राशि -चंद्रमा सिंह राशि पर

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।