Aaj Ka Panchang 7 November 2026 (आज का पंचांग 7 नवंबर 2026): कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज मास शिवरात्रि और काली चौदस है। इसके साथ ही आज प्रीति, आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शाम 5 बजकर 15 मिनट पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार-शनिवार

व्रत-त्योहार- मास शिवरात्रि, काली चौदस

तिथि- कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 तक , फिर चतुर्दशी आरंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:39 AM

सूर्यास्त – 5:41 PM

चन्द्रोदय – Nov 07 4:39 AM

चन्द्रास्त – Nov 07 4:18 PM

नक्षत्र

चित्रा – Nov 07 04:43 AM – Nov 08 05:52 AM

स्वाति – Nov 08 05:52 AM – Nov 09 07:24 AM

करण

वणिज – Nov 06 10:37 PM – Nov 07 10:48 AM

विष्टि – Nov 07 10:48 AM – Nov 07 11:05 PM

शकुनि – Nov 07 11:05 PM – Nov 08 11:28 AM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:25 AM – 10:47 AM

यम गण्ड – 1:33 PM – 2:56 PM

कुलिक – 6:39 AM – 8:02 AM

दुर्मुहूर्त – 08:07 AM – 08:51 AM

वर्ज्यम् – 01:06 PM – 02:47 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 11:09 PM – 12:49 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:03 AM – 05:52 AM

योग

प्रीति – Nov 07 04:09 AM – Nov 08 03:27 AM

आयुष्मान – Nov 08 03:27 AM – Nov 09 03:02 AM

सर्वार्थसिद्धि योग – Nov 08 05:52 AM – Nov 08 06:40 AM

सूर्या राशि- सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि -चंद्रमा 07 नवंबर 05:15 पीएम तक कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।