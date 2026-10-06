Aaj Ka Panchang 6 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 15वाँ दिन, एकादशी श्राद्ध, इन्दिरा एकादशी, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज आश्लेषा नक्षत्र रात 10 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

इंदिरा एकादशी पर करें इस व्रत कथा का पाठ, भगवान विष्णु की रहेगी विशेष कृपा

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:20 AM

सूर्यास्त – 5:57 PM

चन्द्रोदय – Oct 06 1:42 AM

चन्द्रास्त – Oct 06 3:26 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

Indira Ekadashi 2026: इंदिरा एकादशी पर करें इस आरती का पाठ, जीवन में सुख- समृद्धि आने की है मान्यता

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी – Oct 06 02:07 AM – Oct 07 12:34 AM

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Oct 07 12:34 AM – Oct 07 11:16 PM

आज का नक्षत्र

आश्लेषा – Oct 05 11:09 PM – Oct 06 10:17 PM

मघा – Oct 06 10:17 PM – Oct 07 09:40 PM

इंदिरा एकादशी पर करें ये ज्योतिषीय उपाय, अक्षय पुण्य की हो सकती है प्राप्ति, पितरों का आशीर्वाद मिलने की है मान्यता

आज का करण

बव – Oct 06 02:08 AM – Oct 06 01:19 PM

बालव – Oct 06 01:19 PM – Oct 07 12:35 AM

कौलव – Oct 07 12:35 AM – Oct 07 11:54 AM

आज का योग

सिद्ध – Oct 05 09:51 AM – Oct 06 07:20 AM

साध्य – Oct 06 07:20 AM – Oct 07 04:59 AM

शुभ – Oct 07 04:59 AM – Oct 08 02:51 AM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

इंदिरा एकादशी

अशुभ काल

राहुकाल – 3:03 PM – 4:30 PM

यम गण्ड – 9:14 AM – 10:42 AM

कुलिक – 12:09 PM – 1:36 PM

दुर्मुहूर्त – 08:40 AM – 09:26 AM, 10:55 PM – 11:44 PM

वर्ज्यम् – 11:29 AM – 01:02 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:46 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 08:44 PM – 10:16 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:45 AM – 05:33 AM

आनन्दादि योग

आनन्द Upto – 10:17 PM

कालदण्ड

सूर्या राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अक्टूबर 06, 10:17 PM तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।