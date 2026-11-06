Aaj Ka Panchang 6 November 2026 (आज का पंचांग 6 नवंबर 2026): कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि सुबह 10 बजकर 30 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। आज सोना-चांदी के अलावा वाहन, बर्तन, झाड़ू के साथ अन्य चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। आज चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार-शुक्रवार

व्रत-त्योहार- धनतेरस, प्रदोष व्रत

तिथि- कृष्ण पक्ष द्वादशी 10:30 एएम, फिर त्रयोदशी तिथि आरंभ

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 10:30 PM – 12:10 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:03 AM – 05:51 AM

आज का योग

विष्कुम्भ – Nov 06 05:09 AM – Nov 07 04:09 AM

प्रीति – Nov 07 04:09 AM – Nov 08 03:27 AM

नक्षत्र

हस्त – Nov 06 03:55 AM – Nov 07 04:43 AM

चित्रा – Nov 07 04:43 AM – Nov 08 05:52 AM

करण

तैतिल – Nov 05 10:30 PM – Nov 06 10:31 AM

गर – Nov 06 10:31 AM – Nov 06 10:36 PM

वणिज – Nov 06 10:37 PM – Nov 07 10:48 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:38 AM

सूर्यास्त – 5:42 PM

चन्द्रोदय – Nov 06 3:44 AM

चन्द्रास्त – Nov 06 3:44 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:47 AM – 12:10 PM

यम गण्ड – 2:56 PM – 4:19 PM

कुलिक – 8:01 AM – 9:24 AM

दुर्मुहूर्त – 08:51 AM – 09:35 AM, 12:32 PM – 01:16 PM

वर्ज्यम् – 12:35 PM – 02:14 PM

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राशि- कन्या राशि

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।