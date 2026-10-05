Aaj Ka Panchang 5 October 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ सोमवार का दिन है। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 14वाँ दिन, दशमी श्राद्ध, भद्रा, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग, ज्वालामुखी योग है। आज पुष्य नक्षत्र रात 11 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:20 AM

सूर्यास्त – 5:58 PM

चन्द्रोदय – Oct 05 12:35 AM

चन्द्रास्त – Oct 05 2:47 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

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आज की तिथि

कृष्ण पक्ष दशमी – Oct 05 03:54 AM – Oct 06 02:07 AM

कृष्ण पक्ष एकादशी – Oct 06 02:07 AM – Oct 07 12:34 AM

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आज का नक्षत्र

पुष्य – Oct 05 12:13 AM – Oct 05 11:09 PM

आश्लेषा – Oct 05 11:09 PM – Oct 06 10:17 PM

आज का करण

वणिज – Oct 05 03:54 AM – Oct 05 02:59 PM

विष्टि – Oct 05 02:59 PM – Oct 06 02:08 AM

बव – Oct 06 02:08 AM – Oct 06 01:19 PM

आज का योग

शिव – Oct 04 12:31 PM – Oct 05 09:51 AM

सिद्ध – Oct 05 09:51 AM – Oct 06 07:20 AM

वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:47 AM – 9:14 AM

यम गण्ड – 10:42 AM – 12:09 PM

कुलिक – 1:36 PM – 3:04 PM

दुर्मुहूर्त – 12:32 PM – 01:19 PM, 02:52 PM – 03:38 PM

वर्ज्यम् – 07:51 AM – 09:23 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:46 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 05:01 PM – 06:33 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:44 AM – 05:32 AM

आनन्दादि योग

प्रजापति (धाता) Upto – 11:09 PM

सौम्य

सूर्या राशि

सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।