Aaj Ka Panchang 5 November 2026: आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि सुबह 10 बजकर 35 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज रमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ वैधृति योग बन रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें,तो सुबह 9 बजकर 34 मिनट पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार- गुरुवार

व्रत- गोवत्स द्वादशी, रमा एकादशी

तिथि- कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 10 बजकर 35 मिनट तक, फिर द्वादशी आरंभ

रमा एकादशी पूजा मुहूर्त (Rama Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05 बजे से सुबह 05 बजकर 48 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:33 बजे से शाम 05:59 बजे तक

नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी – Nov 05 03:30 AM – Nov 06 03:55 AM

करण

बालव – Nov 04 10:47 PM – Nov 05 10:36 AM

कौलव – Nov 05 10:36 AM – Nov 05 10:30 PM

तैतिल – Nov 05 10:30 PM – Nov 06 10:31 AM

योग

वैधृति – Nov 05 06:26 AM – Nov 06 05:09 AM

विष्कुम्भ – Nov 06 05:09 AM – Nov 07 04:09 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:38 AM

सूर्यास्त – 5:42 PM

चन्द्रोदय – Nov 05 2:49 AM

चन्द्रास्त – Nov 05 3:11 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 1:33 PM – 2:56 PM

यम गण्ड – 6:38 AM – 8:01 AM

कुलिक – 9:24 AM – 10:47 AM

दुर्मुहूर्त – 10:19 AM – 11:04 AM, 02:45 PM – 03:29 PM

वर्ज्यम् – 10:50 AM – 12:28 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 08:35 PM – 10:12 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:02 AM – 05:50 AM

सूर्या राशि- तुला राशि पर है

चंद्र राशि- सुबह 09:34 को

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।