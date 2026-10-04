Aaj Ka Panchang 4 October 2026: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि सुबह 5 बजकर 52 मिनट से आरंभ हो रही है, जो पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र के साथ परिघ, शिव योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज पितृपक्ष का नवमी श्राद्ध है, जिसे मातृ नवमी कहा जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शाम 6 बजकर 31 मिनट तक मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

वार- रविवार

व्रत-त्योहार- मातृ नवमी

तिथि- नवमी तिथि सुबह 5 बजकर 52 मिनट से आरंभ हो रहा है, जो 5 अक्टूबर को सुबह 3 बजकर 54 मिनट तक है। इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगा।

नक्षत्र- पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन

करण

तैतिल – Oct 04 05:52 AM – Oct 04 04:51 PM

गर – Oct 04 04:51 PM – Oct 05 03:54 AM

वणिज – Oct 05 03:54 AM – Oct 05 02:59 PM

आज का योग

परिघ – Oct 03 03:21 PM – Oct 04 12:31 PM

शिव – Oct 04 12:31 PM – Oct 05 09:51 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:23 AM

सूर्यास्त – 6:07 PM

चन्द्रोदय – Oct 05 12:53 AM

चन्द्रास्त – Oct 04 1:55 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 4:39 PM – 6:07 PM

यम गण्ड – 12:15 PM – 1:43 PM

कुलिक – 3:11 PM – 4:39 PM

दुर्मुहूर्त – 04:33 PM – 05:20 PM

वर्ज्यम् – 12:51 PM – 02:22 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:39 PM

अमृत काल – 09:56 PM – 11:27 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:47 AM – 05:35 AM

सूर्या राशि- सूर्य कन्या राशि पर है

चंद्र राशि -चंद्रमा 06:31 पीएम तक मिथुन राशि में और उसके बाद कर्क राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।