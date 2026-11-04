Aaj Ka Panchang 4 November 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। बता दें कि दशमी तिथि सुबह 11 बजकर 3 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 (पराभव संवत्सर), नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, करण विष्टि, बव रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे। जहां पर गुरु बृहस्पति के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

तिथि – कृष्ण पक्ष दशमी तिथि 11:03 एएम, फिर एकादशी आरंभ

नक्षत्र- पूर्व फाल्गुनी पूरे दिन

वार- बुधवार

करण

विष्टि – Nov 03 11:26 PM – Nov 04 11:03 AM

बव – Nov 04 11:03 AM – Nov 04 10:47 PM

बालव – Nov 04 10:47 PM – Nov 05 10:36 AM

योग

ब्रह्म – Nov 03 09:53 AM – Nov 04 08:00 AM

इन्द्र – Nov 04 08:00 AM – Nov 05 06:26 AM

वैधृति – Nov 05 06:26 AM – Nov 06 05:09 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:37 AM

सूर्यास्त – 5:43 PM

चन्द्रोदय – Nov 04 1:53 AM

चन्द्रास्त – Nov 04 2:38 PM

अशुभ काल

राहुकाल – 12:10 PM – 1:33 PM

यम गण्ड – 8:00 AM – 9:24 AM

कुलिक – 10:47 AM – 12:10 PM

दुर्मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

वर्ज्यम् – 11:27 AM – 01:03 PM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 09:24 PM – 11:00 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:02 AM – 05:50 AM

सूर्या राशि -तुला राशि

चंद्र राशि- सिंह राशि

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।