Aaj Ka Panchang 30 September 2026 (आज का पंचांग 30 सितंबर 2026): आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि दोपहर 2 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज भरणी, कृत्तिका नक्षत्र के साथ वज्र, सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – भाद्रपद

वार- बुधवार

तिथि- कृष्ण पक्ष चतुर्थी दोपहर 02:55 बजे तक, फिर पंचमी तिथि आरंभ

नक्षत्र- भरणी नक्षत्र सुबह 07:36 तक, फिर कृत्तिका नक्षत्र आरंभ

करण

बालव – सितंबर 30 04:04 एएम– सितंबर 30 02:55 पीएम

कौलव – सितंबर 30 02:55 पीएम– अक्टूबर 01 01:46 एएम

तैतिल – अक्टूबर 01 01:46 एएम– अक्टूबर 01 12:35 पीएम

आज का योग

वज्र – सितंबर 30 03:20 एएम– अक्टूबर 01 12:20 एएम

सिद्धि – अक्टूबर 01 12:20 एएम– अक्टूबर 01 09:17 पीएम

सर्वार्थसिद्धि योग – सितंबर 30 07:36 एएम- अक्टूबर 01 06:02 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:21 एएम

सूर्यास्त – 6:11 पीएम

चन्द्रोदय – सितंबर 30 8:44 पीएम

चन्द्रास्त – अक्टूबर 01 10:53 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:16 पीएम– 1:45 पीएम

यम गण्ड – 7:50 एएम– 9:19 एएम

कुलिक – 10:48 एएम– 12:16 पीएम

दुर्मुहूर्त – 11:53 एएम– 12:40 पीएम

वर्ज्यम् – 06:49 पीएम– 08:19 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 03:46 एएम– 05:16 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:45 एएम– 05:33 एएम

1 अक्टूबर को बुद्धिदाता बुध करेंगे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश, मिथुन , तुला और कन्या राशि को आर्थिक तरक्की के योग

सूर्या राशि- कन्या राशि

चंद्र राशि- दोपहर 01:13 बजे तक मेष राशि पर उसके बाद वृषभ राशि में संचार करेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।